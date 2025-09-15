ایلنا گزارش میدهد؛
آزادراه ارومیه ـ تبریز؛ پروژهای که هنوز در ایستگاه وعدهها مانده است
پروژه آزادراه ارومیه ـ تبریز که بارها بهعنوان کریدور حیاتی شمالغرب کشور معرفی و بهرهبرداری آن وعده داده شده بود، اکنون با شروع عملیات تکمیل در مسیر نهایی قرار گرفته است؛ طرحی که تحقق آن میتواند مسیر صادرات کشاورزی، تجارت مرزی و ارتباط دو کلانشهر را متحول کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آزاد راه ارومیه ـ تبریز که سالهاست بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی شمالغرب کشور مطرح است، سرانجام با آغاز عملیات تکمیل قطعات یک و دو در محدوده آذربایجانغربی وارد مرحله تازهای شده است.
این پروژه که نزدیک به دو دهه در پیچوخم وعدهها و مشکلات مالی گرفتار بود، حالا بار دیگر در کانون توجه مردم و مسئولان قرار گرفته است.
رانندگانی که سالها مسیر پرخطر و شلوغ جاده فعلی ارومیه ـ تبریز را طی میکنند، از وعدههای مکرر خسته شدهاند. یکی از رانندگان کامیون که هر هفته این مسیر را تردد میکند، به خبرنگار ایلنا میگوید: هر بار مسئولان میگویند آزادراه آماده است، اما ما هنوز در همین جاده پر پیچ و خم میرویم. سالهاست منتظریم و نمیدانیم بالاخره چه زمانی تمام میشود.
یک شهروند ارومیهای هم تأکید میکند: آزادراه فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ برای ما یعنی امنیت جادهای، کاهش زمان سفر و رونق اقتصادی. اما مردم دیگر به مراسم افتتاحیههای نمایشی اعتماد ندارند، چون بارها شاهد نیمهکاره ماندن پروژه بودهایم.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند؛ بهرهبرداری از آزادراه ارومیه ـ تبریز میتواند تحولی جدی در معیشت مردم منطقه ایجاد کند. این مسیر علاوه بر تسهیل ارتباط دو کلانشهر، میتواند صادرات محصولات کشاورزی آذربایجانغربی ـ بهویژه سیب و انگور ـ را روانتر کرده و هزینه حملونقل را کاهش دهد. همچنین قرار گرفتن این آزادراه در کریدور ترانزیتی شمالغرب، امکان توسعه تجارت با ترکیه و حتی کشورهای قفقاز را افزایش خواهد داد.
آزاد راه ارومیه تبریز در مسیر بهره برداری قرار گرفته است
پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، درباره آخرین وضعیت این آزادراه گفت: دو قطعه از مسیر در محدوده استان قرار دارد که بخشی از نواقص آن همچون تقاطعهای غیرهمسطح و مسیرهای کندرو تکمیل نشده بود. با پیگیری استاندار، این قطعات نیز به قرارداد قطعه سه اضافه شد تا همه مراحل تکمیل در یک چارچوب دنبال شود.
وی ادامه داد: در این مسیر ۲۱ کیلومتر کندرو و دو تقاطع غیرهمسطح احداث میشود. همچنین پس از عوارضی، دو تونل هر کدام به طول ۲.۲ کیلومتر ساخته خواهد شد که ۱۳ کیلومتر از مسیر ارومیه تا تبریز کوتاه میکند.
به گفته آرامون، قرارداد سهساله این پروژه با سرمایهگذار، ارزشی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال دارد که ۶۰ درصد آن توسط سرمایهگذار تأمین خواهد شد.
گفتنی است؛ پروژهای که عملیات اجرایی آن از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و طی سالهای گذشته بارها افتتاح آزمایشی و وعدههای متعدد را تجربه کرده، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت جدی و تأمین منابع مالی پایدار است. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود آزادراه ارومیه ـ تبریز، از چرخه وعدههای بیپایان خارج شده و به ابزاری واقعی برای توسعه حملونقل، تجارت و کشاورزی منطقه تبدیل شود.