مطالبه جدی خانه کارگر فارس از نمایندگان مجلس برای حمایت از جامعه کارگری

به گزارش ایلنا، علی راستگو در جلسه هیئت اجرایی و شورای سیاستگذاری خانه کارگر استان با اشاره به سفر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شیراز و برگزاری چندین نشست کاری، افزود: برگزاری این جلسات فرصتی ارزشمند برای بررسی مسائل کارگران و بازنشستگان بوده است.

وی بیان کرد: در نشست‌هایی که در اتاق بازرگانی و با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد، موضوعات مهمی از جمله وضعیت کارخانجات، بیمه‌ها، معوقات کارگری، بیمه تکمیلی، بیمه عمر و بانک رفاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس تصریح کرد: خواسته جامعه کارگری چیزی فراتر از قوانین مصوب نیست و تنها انتظار می‌رود نمایندگان با همفکری و حمایت از تصمیمات درست، مشکلات کارگران را کاهش دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: به زودی جلسه‌ای جامع با حضور تمامی نمایندگان فارس برگزار شود تا مسائل کارگران به‌صورت مستقیم مطرح و راهکارهای اجرایی بررسی شود.

بررسی مشکلات درمانی و قول بازگشت خدمات درمانگاه شهید رضایی

راستگو با اشاره به مشکلات ایجادشده در درمانگاه شهید رضایی گفت: در جلسه اخیر با دکتر سالاری و مدیر درمان استان، مقرر شد خدمات این مرکز به شرایط گذشته بازگردد و پذیرش بیماران به روال قبل ادامه یابد. همچنین تصمیم‌گیری شد در صورت نیاز به توسعه فیزیکی، ساخت درمانگاه تخصصی جدید در زمینی از املاک سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. در این نشست درباره پروژه ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی نیز بحث شد.

این فعال کارگری گفت: هزینه ساخت بیمارستان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده و با برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص تدریجی اعتبارات طی چند سال آینده باید این پروژه به سرانجام برسد.

وی از تلاش‌های استاندار فارس و مسئولان استانی برای پیگیری و تسریع در اجرای این پروژه قدردانی کرد.

پیگیری معوقات و بیمه تکمیلی

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس اعلام کرد با پیگیری‌های صورت‌گرفته، پرداخت معوقات بازنشستگان آغاز شده و تاکنون حدود ۸۵ درصد آن پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مابقی معوقات نیز تا حداکثر اوایل ماه آینده تسویه خواهد شد، گفت: همچنین قرارداد بیمه تکمیلی جدید در حال نهایی شدن است و ثبت‌نام از متقاضیان آغاز شده تا پرداخت‌ها به‌روز شود.

بهبود وضعیت مزد و همسان‌سازی حقوق

راستگو به اقدامات انجام‌شده در حوزه مزد اشاره کرد و گفت: با حضور نمایندگان کانون عالی در شورای عالی کار و پیگیری خانه کارگر، افزایش مزد و مزایا به میزان مناسبی اعمال شد و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از فروردین امسال اجرا شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، شکاف معیشتی جامعه کارگری کاهش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس گفت: بر اساس وعده‌های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری ناترازی بودجه سازمان تأمین اجتماعی برطرف خواهد شد و نگرانی‌ها از بابت تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان برطرف می‌شود.

