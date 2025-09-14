به گزارش ایلنا، سهراب شرفی در جلسه کمیته سیاست‌گذاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان فارس که با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، افزود: این نمایشگاه می‌تواند با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی زمینه بازآرایی زنجیره ارزش صادراتی فارس را فراهم کند.

وی اظهار داشت: نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ که از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه سال آینده در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار می‌شود، بستر مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در کنار واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی خواهد بود.

رییس کمیته سیاست‌گذاری نمایشگاه اکسپو بیان کرد: در حاشیه این رویداد بین‌المللی کارگاه‌های تخصصی در زمینه بسته‌بندی، لجستیک، استانداردهای صادراتی و روش‌های نوین بازاریابی برگزار می‌شود و مذاکرات با سرمایه‌گذاران و بانک‌ها برای حمایت از صادرکنندگان نیز در دستور کار قرار دارد.

شرفی تاکید کرد: حضور یکپارچه واحدهای تولیدی شهرستان‌های فارس در این نمایشگاه ضمن معرفی ظرفیت‌های متنوع استان، می‌تواند در کاهش موانع صادراتی و گسترش بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر باشد.

بر اساس این گزارش، نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران(اکسپو فارس) با محوریت کشور های عربی «فارس اکسپو ۲۰۲۵» با هدف معرفی ظرفیت‌های صادرات‌محور استان فارس در حوزه‌های مختلف و ایجاد پیوند بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۲۰ الی ۲۳ مهرماه جاری در شیراز برگزار خواهد شد.

