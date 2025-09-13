به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از برگزاری کارگاه تخصصی امداد و نجات در آسانسورها با هدف ارتقای توان علمی و عملی نیروهای عملیاتی این سازمان خبر داد.

خوشگرد با اشاره به لزوم ارتقای توان نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی کرج با برگزاری کارگاه تخصصی امداد و نجات آسانسور، اظهار کرد: با توجه به تنوع و گسترش استفاده از آسانسورهای جدید در ساختمان‌ها، ارتقای دانش و مهارت نیروهای عملیاتی در حوزه امداد و نجات اهمیت بالایی دارد. در همین راستا سازمان آتش‌نشانی با همکاری حوزه آموزش شهرداری کرج، دوره‌ای تخصصی شامل آموزش‌های تئوری و عملی برگزار کرده است.

وی افزود: در این دوره موضوعاتی همچون شناخت انواع آسانسورهای گیرلس و روملس بدون موتورخانه، کششی، هیدرولیک، مغناطیسی، وکیوم خلأ و دنده‌شانه‌ای، شناسایی خطرات احتمالی، نحوه صحیح کارگاه‌گیری و انجام عملیات ایمن در شرایط مختلف آموزش داده شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کرج با تأکید بر ضرورت آشنایی نیروها با فناوری‌های نوین گفت: این آگاهی ضمن افزایش سرعت عمل در عملیات امداد، سطح ایمنی شهروندان را نیز ارتقا می‌دهد. برگزاری چنین دوره‌هایی بخشی از برنامه‌های مستمر سازمان برای افزایش آمادگی عملیاتی نیروها است.

خوشگرد در پایان خاطرنشان کرد: این کارگاه تخصصی به مدت ۹ جلسه ویژه ۱۱۰ نفر از نیروهای سازمان و با تدریس حمید روشنی در سایت آموزش شهرداری مرکز برگزار شد.

