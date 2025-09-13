خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان خبر داد؛

شناسایی و ثبت گونه جدید سگ ماهی برای اولین در شهرستان الیگودرز

کد خبر : 1685189
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از شناسایی و ثبت گونه جدید و اندمیک سگ ماهی برای اولین در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دکتر آرش جولاده و همکاران و بررسی‌های انجام شده برای اولین بار گونه سگ ماهی در رودخانه قلیان شهرستان الیگودرز شناسایی و ثبت شد. 

وی ادامه داد: این ماهی با نام علمی Turcinoemacheilus christofferi نامگذاری گردیده است. مطالعات مولکولی نشان داده است که این گونه با نزدیک‌ترین گونه خویشاوند خود دارای بیش از ۵ درصد اختلاف ژنتیکی می‌باشد. 

فرمان‌پور با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ گونه جانوری در استان شناسایی شده است که ۶ گونه جانوری خاص و اندمیک استان بوده و ثبت تصاویر متنوع گونه‌های حیات وحش در زیستگاه‌های طبیعی لرستان را شاهد هستیم، افزود: استان لرستان با شرایط مناسب زیستگاهی و حفاظتی، بیش از ۳۰ درصد تنوع زیستی کشور را داراست. 

فرمان‌پور از بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای حفاظت از سطح مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان خبر داد و گفت: علاوه بر گشت‌های میدانی، از تجهیزات مدرن مانند دوربین‌های تله‌ای، دوربین‌های دیجیتال و پهپاد استفاده می‌شود که در حفاظت از این عرصه‌ها کمک زیادی کرده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست  لرستان گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته با توجه به محدودیت زیستگاه و اندازه کم جمعیت، این گونه جزو گونه‌های در معرض خطر انقراض به حساب می‌آید که حفاظت از زیستگاه و گونه در اولویت برنامه اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان قرار دارد. 

محسن امیری رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان لرستان نیز گفت: طبق مطالعات صورت گرفته (جولاده و همکاران) این گونه یکی از جدیدترین گونه‌های ماهیان توصیف شده در ایران است که از جنس لوچ ماهیان مینیاتوری می‌باشد که پیش از این ۴ گونه از این جنس در آبهای داخلی ایران گزارش شده است. 

امیری افزود: با عنایت به دامنه پراکنش این گونه که محدود به آبهای لرستان می‌باشد این گونه یک ماهی اندمیک برای لرستان محسوب می‌شود.

