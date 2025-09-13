خبرگزاری کار ایران
تیم هاکی نوجوانان دختر تبریز قهرمان کشور شد

تیم هاکی نوجوانان دختر تبریز قهرمان کشور شد
تیم هاکی دختر سایمان تبریز قهرمان رقابتهای دستجات آزاد رشته اسکیت اینلاین هاکی کشور شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، نوجوانان تبریز در مسابقات کشوری دستجات آزاد رشته اسکیت اینلاین هاکی با پیروزی مقابل رقیبان خود به مقام قهرمانی دست یافتند.

در این سری مسابقات، تیم نوجوانان دختر سایمان تبریز در اولین بازی خود مقابل تیم عطا اصفهان با نتیجه ۶ - ۰ ، در دومین بازی با نتیجه ۳ - ۲ تیم ام دات آر تهران و در سومین مسابقه تیم آینده‌سازان تهران را با نتیجه ۲ - ۰، در بازی چهارم مقابل تیم  پیشرو قزوین ۷ - ۰ و در بازی نهایی تیم اسپادان اصفهان را با نتیجه ۲ - ۰ پشت سر گذاشت.

براساس این گزارش، تیم سایمان تبریز مقام قهرمانی، تیم آینده‌سازان تهران مقام دوم و تیم ام دات آر تهران مقام سوم رقابتهای دستجات آزاد رشته اسکیت اینلاین هاکی کشور را کسب کردند.

همچنین آنیل عبدی، بازیکن تیم سایمان تبریز با ۱۲ گل زده و ۵ پاس گل به عنوان خانم گل رقابت‌ها معرفی شد.

 تیم سایمان تبریز با مربیگری هانیه آقامحمدی، و بازی هدیه زهرا حسینی، ثنا خرم منش، آنیل عبدی، آتریسا نوروزی، سویل قدوسی، آناهیتا هندویی، باران خویلو، لارا اسدی، پریسا رمضانی، نیایش بی‌طرف، رزیتا برهان و ائل‌آی زمانی در مسابقات آزاد کشوری رشته اسکیت هاکی در تبریز حضور داشتند.

گفتنی‌ست،  در این دوره از مسابقات کشوری دستجات آزاد رشته اسکیت اینلاین هاکی که امسال به میزبانی تبریز برگزار شده بود تیم استانهای آذربایجان‌شرقی، تهران، اصفهان، قم و قزوین، در دو گروه نونهالان و نوجوانان به رقابت پرداختند.

