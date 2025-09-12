احتمال وقوع تندباد و گردوغبار محلی در ۴۸ ساعت آینده

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری امروز جمعه اظهار کرد: سرعت وزش باد در مناطق شمال‌غربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود و احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.

وی افزود: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه‌شنبه تغییر محسوس دمایی در سطح استان قابل انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود و از اواخر وقت روز شنبه تا اواسط روز سه‌شنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکز استان خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۷ و ایذه با دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۶.۲ و حداقل ۲۹.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع وزش باد متوسط،همراه با تندبادهای لحظه ای و انتظار خیزش گردوخاک های محلی و موقتی در مناطق جنوب غربی، غربی و تا حدودی مرکزی استان از اواسط تا اواخر وقت روز شنبه هشدار سطح زرد صادر کرده است.

