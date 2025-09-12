تالاب گل نیلوفر بابل ثبت جهانی شد

به گزارش ایلنا، سید حامد بیکایی در دومین جشنواره فرهنگی، گردشگری و زیست‌محیطی «او تی تی» با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهری و شهروندان بابل که در محل تالاب گل نیلوفر این شهرستان برگزار شد، به ظرفیت‌های متنوع این تالاب اشاره کرد و گفت: این تالاب میزبان فعالیت‌های گردشگری پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و آموزش کودکان در حوزه‌های مختلف است.

وی ثبت جهانی این تالاب را افتخاری بزرگ برای بابل دانست و بر لزوم حفظ و حراست از آن برای آینده فرزندان و توسعه پایدار شهری تأکید کرد.

شهردار بابل از دوستداران محیط زیست و شهروندان خواست تا با همدلی، در توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری این شهر مشارکت کرده و این مکان زیبا و امن برای پرندگان را حفظ کنند.

مهدی کاردگر، رئیس شورای اسلامی شهر بابل نیز در سخنانی بر اهمیت نگهداری و استمرار کارکردهای مهم تالاب‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به سیلاب‌های گذشته که به وجود آمدند، بر لزوم تلاش برای حفظ تالاب‌ها تأکید کرد و افزود: توسعه شهری لازمه بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست و وظیفه مجموعه مدیریت شهری است که در این راستا تلاش کند.

کاردگر از تمام کسانی که در معرفی بابل به عنوان «شهر جهانی تالاب‌ها» زحمت کشیده‌اند، قدردانی کرد و خواستار ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه گردشگری برای این تالاب شد.

این جشنواره با هدف معرفی هرچه بیشتر تالاب گل نیلوفر، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت زیست‌محیطی آن و ترغیب مشارکت شهروندان در حفظ این میراث طبیعی برگزار شد.

انتهای پیام/