خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تالاب گل نیلوفر بابل ثبت جهانی شد

تالاب گل نیلوفر بابل ثبت جهانی شد
کد خبر : 1684829
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار بابل از ثبت تالاب گل نیلوفر به عنوان پنجمین تالاب کشور و یکصد و هفتادمین تالاب جهان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید حامد بیکایی در دومین جشنواره فرهنگی، گردشگری و زیست‌محیطی «او تی تی»  با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهری و شهروندان بابل که در محل تالاب گل نیلوفر این شهرستان برگزار شد، به ظرفیت‌های متنوع این تالاب اشاره کرد و گفت: این تالاب میزبان فعالیت‌های گردشگری پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و آموزش کودکان در حوزه‌های مختلف است.

 وی ثبت جهانی این تالاب را افتخاری بزرگ برای بابل دانست و بر لزوم حفظ و حراست از آن برای آینده فرزندان و توسعه پایدار شهری تأکید کرد.

شهردار بابل از دوستداران محیط زیست و شهروندان خواست تا با همدلی، در توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری این شهر مشارکت کرده و این مکان زیبا و امن برای پرندگان را حفظ کنند.

مهدی کاردگر، رئیس شورای اسلامی شهر بابل نیز در سخنانی بر اهمیت نگهداری و استمرار کارکردهای مهم تالاب‌ها تأکید کرد.

 وی با اشاره به سیلاب‌های گذشته که به وجود آمدند، بر لزوم تلاش برای حفظ تالاب‌ها تأکید کرد و افزود: توسعه شهری لازمه بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست و وظیفه مجموعه مدیریت شهری است که در این راستا تلاش کند.

 کاردگر از تمام کسانی که در معرفی بابل به عنوان «شهر جهانی تالاب‌ها» زحمت کشیده‌اند، قدردانی کرد و خواستار ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه گردشگری برای این تالاب شد.

این جشنواره با هدف معرفی هرچه بیشتر تالاب گل نیلوفر، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت زیست‌محیطی آن و ترغیب مشارکت شهروندان در حفظ این میراث طبیعی برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی