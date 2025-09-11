معاون وزیر کار:
حمایت از کارگران در گرو توانمندسازی کارفرمایان است
معاون روابط کار کشور گفت: حمایت از کارگران تنها در سایه وجود کارفرمایان توانمند و متعهد امکانپذیر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پروانه رضایی اظهارداشت: واقعیت آن است که تا زمانی که سرمایه به سایه تولید هدایت نشود، امکان افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران نیز وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به حساسیت بالای موضوعات کارگری، گفت: ضروری است به این مسائل با نگاهی ویژه پرداخته شود و اختلافات در فضایی مبتنی بر صلح و سازش حلوفصل شود.
معاون وزیر کار احیای سازش و مصالحه میان کارگر و کارفرما را راهکاری برای کاهش بسیاری از مشکلات دانست.
رضایی با اشاره به آمار قابل توجه شکایتهای ثبتشده در حوزه روابط کار، بر لزوم ایجاد راهکارهایی برای کاهش تنشها و فراهم کردن بستر تعامل بیشتر تاکید کرد.
وی گفت: بیش از هر زمان دیگری باید بر روحیه و توان کارفرمایان حساب کرد و سرمایهگذاریها به گونهای هدایت شود که به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.
رضایی تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تعامل سازنده میان آنها را گام مؤثری در کاهش بیکاری و توسعه استان دانست.