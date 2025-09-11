سرقت مسلحانه در شیراز/ سارق دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت مسلحانه ٤٠ میلیون ریال وجه نقد از ٢ شهروند توسط فردی ناشناس با پوشاندن چهره و با استفاده از سلاح کمری در شیراز، ماموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر و شناسایی سارق مسلح را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران تحقیقات خود را آغاز و با انجام اقدامات پلیسی سارق که فاصله زیادی از محل سرقت گرفته بود را در یکی از خیابان‌ها شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی بدنی از متهم یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد، گفت: سارق مسلح برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ زراعتیان از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم‌ زنندگان نظم و امنیت عمومی و افراد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ١١٠ به پلیس اطلاع دهند.

