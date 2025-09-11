خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر کرج:

جذب سرمایه‌گذار شهری نیازمند شفافیت و حمایت از بخش خصوصی است

جذب سرمایه‌گذار شهری نیازمند شفافیت و حمایت از بخش خصوصی است
کد خبر : 1684562
لینک کوتاه کپی شد.

نشست بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی با حضور رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر و مدیران سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری کرج و‌ با هدف افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی فرایندها و ارتقای اعتماد بخش خصوصی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، نشست بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در کرج با حضور محمد اسدیان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر و مدیران سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری برگزار شد. هدف این نشست افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی فرایندها و ارتقای اعتماد بخش خصوصی عنوان شد.

اسدیان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج در این نشست اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری نه تنها به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه موجب رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. برای رسیدن به این هدف باید فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار شفاف، تسهیل و حمایت‌های لازم از فعالان بخش خصوصی فراهم شود.

وی افزود: کرج به عنوان یکی از کلان‌شهرهای کشور ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری دارد که با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مؤثر بخش خصوصی می‌توان آن‌ها را بالفعل کرد. در شورای ششم تلاش کردیم زیرساخت‌های لازم برای این مشارکت فراهم شود و انتظار داریم این روند در ادامه تقویت گردد.

در این نشست همچنین رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری کرج گزارشی از پروژه‌های در دست اقدام، میزان پیشرفت آن‌ها و چالش‌های موجود در مسیر جذب سرمایه‌گذار ارائه کرد و پیشنهادهایی برای ارتقای فرآیندهای قانونی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح شد.

در پایان مقرر شد کارگروهی مشترک میان شورای شهر و سازمان سرمایه‌گذاری تشکیل شده تا موانع موجود بررسی و راهکارهای عملی برای تقویت سرمایه‌گذاری به ویژه در پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار تدوین و اجرا شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی