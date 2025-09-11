رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر کرج:
جذب سرمایهگذار شهری نیازمند شفافیت و حمایت از بخش خصوصی است
نشست بررسی راهکارهای توسعه سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی با حضور رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر و مدیران سازمان سرمایهگذاری شهرداری کرج و با هدف افزایش فرصتهای سرمایهگذاری، شفافسازی فرایندها و ارتقای اعتماد بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش ایلنا از البرز، نشست بررسی راهکارهای توسعه سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی در کرج با حضور محمد اسدیان رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر و مدیران سازمان سرمایهگذاری شهرداری برگزار شد. هدف این نشست افزایش فرصتهای سرمایهگذاری، شفافسازی فرایندها و ارتقای اعتماد بخش خصوصی عنوان شد.
اسدیان رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر کرج در این نشست اظهار کرد: سرمایهگذاری در پروژههای شهری نه تنها به توسعه زیرساختها و خدمات عمومی کمک میکند، بلکه موجب رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. برای رسیدن به این هدف باید فرآیندهای جذب سرمایهگذار شفاف، تسهیل و حمایتهای لازم از فعالان بخش خصوصی فراهم شود.
وی افزود: کرج به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور ظرفیتهای بالقوه بسیاری در حوزههای گردشگری، حملونقل، پروژههای عمرانی و خدمات شهری دارد که با برنامهریزی دقیق و مشارکت مؤثر بخش خصوصی میتوان آنها را بالفعل کرد. در شورای ششم تلاش کردیم زیرساختهای لازم برای این مشارکت فراهم شود و انتظار داریم این روند در ادامه تقویت گردد.
در این نشست همچنین رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری کرج گزارشی از پروژههای در دست اقدام، میزان پیشرفت آنها و چالشهای موجود در مسیر جذب سرمایهگذار ارائه کرد و پیشنهادهایی برای ارتقای فرآیندهای قانونی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری مطرح شد.
در پایان مقرر شد کارگروهی مشترک میان شورای شهر و سازمان سرمایهگذاری تشکیل شده تا موانع موجود بررسی و راهکارهای عملی برای تقویت سرمایهگذاری به ویژه در پروژههای نیمهتمام و اولویتدار تدوین و اجرا شود.