نرخ بیکاری جوانان در چهارمحال و بختیاری ۱۸ درصد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن عبدی در جلسه ستاد ساماندهی جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم‌اکنون نرخ بیکاری در سایر رده‌های سنی ۹ تا ۱۰ درصد است.

وی با اشاره به مهمترین خواسته جمعیت جوان کشور افزود: تامین نیاز از جمله مسکن، اشتغال و ازدواج مهمترین مطالبه جوانان است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، میزان برخورداری جوانان از این امکانات کم است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در سطح کشور منابع و امکانات خوبی برای قشر جوان وجود دارد و برای جذب این اعتبارات نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستیم.

عبدی با اشاره به وجود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال جوانان در بانک‌های عامل کشور گفت: محدودیتی برای پرداخت این تسهیلات و اعتبارات برای استان‌ها دیده نشده است.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ طلاق در استان گفت: نرخ طلاق در چهارمحال و بختیاری ۰.۶۳ درصد است در حالی که این آمار در کشور ۰.۸۹ درصد است.

عبدی اجرای طرح مشاوره پیش از ازدواج را موضوعی اصلی و اجباری دانست و افزود: این طرح به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به صورت رایگان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به تهیه کتابچه آماری ازدواج و طلاق گفت: بر اساس آمار، بیشترین طلاق در استان در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال برای زنان و ۳۰ تا ۳۴ سال برای مردان ثبت شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه امور جوانان متوسط سن ازدواج زنان در استان را ۲۳ سال و مردان را ۲۸ سال اعلام کرد و گفت: تامین نشدن ازدواج، مسکن و اشتغال مهمترین مشکل جوانان است.

عبدی افزود: در سال گذشته هشت هزار و ۴۳۹ پرونده ازدواج در استان تشکیل شد و هم‌اکنون حدود ۶ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند.

۳۵ درصد از متقاضیان چهارمحال و بختیاری وام ازدواج دریافت کردند

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری نیز اظهارداشت : جلسات کمیته‌های تخصصی باید به طور مستمر برگزار و موانع و مشکلات حوزه جوانان شناسایی شود تا بر اساس آن، سیاست‌گذاری دقیق انجام گیرد.

عبدالعلی ارژنگ با اشاره به مشکلات جوانان در زمینه دریافت تسهیلات ازدواج، افزود: در حال حاضر تنها ۳۵ درصد از متقاضیان وام ازدواج، این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و مابقی در نوبت انتظار به سر می‌برند که این موضوع لزوم بررسی فوری موانع موجود را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، اعلام کرد: از ابتدای اجرای این قانون، یک‌هزار و ۸۰۶ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است و مقرر شده تا برای تحقق کامل اهداف این طرح، روند اجرایی آن شتاب بیشتری بگیرد.

از هر ۳.۵ ازدواج در استان چهارمحال و بختیاری یک مورد به طلاق منجر می‌شود

معاون دادگستری چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: طرح مشاوره حین ازدواج برای زوجین در دو سفر رییس‌جمهور دولت‌های گذشته تصویب شده، اما با وجود اختصاص اعتبارات سایر مصوبات، اعتبار لازم برای اجرای این طرح تأمین نشده است.

سید محمد موسوی با بیان این آمار، بر ضرورت ارائه مشاوره حین ازدواج برای کاهش طلاق تاکید کرد و گفت: سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ ازدواج در استان ثبت شده است.

وی از طراحی طرح آموزش رایگان و اجباری مشاوره حین ازدواج در استان خبر داد و افزود: تأمین اعتبار برای اجرای پایلوت این طرح به صورت رایگان یک ضرورت است.

موسوی بیان کرد: برای اجرای سالانه پنج هزار مشاوره رایگان، بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات دولتی و ملی نیاز است.

وی تشریح کرد: در این طرح، مشاوره در چهار مرحله روانشناختی، عقیدتی، حقوقی و مزاج‌شناسی ارائه می‌شود.

طرح مهربانی با نوجوانان بام ایران در چهارمحال و بختیاری کلید خورد

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از استان به عنوان یکی از استان‌های برتر در شبکه ملی جوانان پس از ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یاد کرد.

حسین زمانی در جلسه‌ای با اشاره به فعال‌شدن شبکه ملی جوانان پس از ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کشور، گفت: چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های برتر کشور در این شبکه است.

وی از تهیه طرح «مهربانی با نوجوانان بام ایران» در استان خبر داد و افزود: اجرای این طرح نیازمند تأمین اعتبار است.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این طرح در کارگروه امور جوانان و شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شده و اجرایی‌شدن آن منوط به تأمین اعتبار لازم است.

زمانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان، گفت: ۷۰۰ هیأت ورزشی در استان فعال است که بیشترین جمعیت مخاطبان این هیأت‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: همچنین ۸۰ تشکل مردمی در استان از اداره کل ورزش و جوانان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

