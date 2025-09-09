خبرگزاری کار ایران
مسئول درآمد شهرداری تنکابن دستگیر شد

مسئول درآمد شهرداری تنکابن دستگیر شد
دادستان عمومی و انقلاب تنکابن از دستگیری مسئول درآمد شهرداری این شهرستان به اتهام ارتشا خبر داد و به برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه فساد اداری تأکید کرد.

مهدی مصطفی اظهار داشت که پرونده در دستگاه قضایی تحت بررسی قرار دارد و تمامی افرادی که در این موضوع نقش داشته باشد، بدون هیچ‌گونه اغماضی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان ارائه جزئیات بیشتر پیرامون این پرونده امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد که قوه قضاییه با قاطعیت موضوعات مرتبط با تخلف و فساد اداری را دنبال می‌کند، و پس اتمام روند بررسی‌ها و اتمام تحقیقات مردم شریف تنکابن در جریان روند رسیدگی به پرونده و جزئیات قرار خواهند گرفت.

دادستان تنکابن، برخورد قانونی با متخلفان را نشانه عزم دستگاه قضایی بر اهمیت شفافیت و سلامت اداری توصیف و اقدامات در این سطح را لازمه تقویت اعتماد عمومی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هیچ فرد یا نهادی در زمینه تضییع حقوق بیت‌المال تعارف ندارد، قانون برای همه یکسان است و هرگونه فساد، در هر سطحی با قاطعیت برخورد خواهد شد.

