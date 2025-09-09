به گزارش ایلنا از قزوین، شهریار کشاورز شاهباز با اعلام این خبر گفت: در سال سرمایه گذاری برای تولید بیش از 30 پروژه عمرانی و زیربنایی برای توسعه و تقویت زیرساخت ها، تملک اراضی و تکمیل پروژه های در حال اجرا با اعتباری بالغ بریک هزار میلیارد تومان در شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه استان سرمایه گذاری می شود.

وی اضافه کرد: اعتبارات یاد شده برای اجرای پروژه های شبکه آب و برق شهرک تخصصی انرژی خورشیدی شال و خرمدشت، راه سازی، جدول گذاری و آسفالت بلوارها، خیابان ها و معابر طرح توسعه شهرک های صنعتی خرمدشت، حکیمیه، کوهین و طارم، حفر چاه شهرک های صنعتی شال و طارم هزینه می شود.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین تصریح کرد: با سرمایه گذاری‌ دولت برای آماده سازی اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان امکان جذب سرمایه گذاران بخش تولید وجود دارد و با توسعه و تقویت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، بستر لازم برای جذب سرمایه گذار در این مناطق ایجاد شده است.

کشاورز شاهباز ادامه داد: پارسال حدود 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین هزینه شد.

