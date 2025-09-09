خبرگزاری کار ایران
با حضور دادستان کل کشور:

افتتاح کارخانه تولید پارچه مبلی در زندان مرکزی گرگان

افتتاح کارخانه تولید پارچه مبلی در زندان مرکزی گرگان
کارخانه تولید پارچه مبلی بخش خصوصی با حمایت بنیاد تعاون زندانیان در زندان مرکزی گرگان به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنای گلستان،  با حضور دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور کارخانه تولید پارچه مبلی با اعتبار دو میلیون دلار توسط بخش خصوصی و با حمایت بنیاد تعاون زندانیان و با اشتغالزایی هشتاد نفر در دوشیفت در زندان مرکزی گرگان به بهره برداری رسید. 

با حضور دادستان کل کشور مرکز بهداشت و درمان زندان مرکزی گرگان در ۱۲۰۰ متر مربع فضا در بخش‌های مختلف دندانپزشکی، درمانگاه، داروخانه، درمان سرپایی و با اعتبار ۹ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

