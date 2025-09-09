خبرگزاری کار ایران
آلودگی شدید هوای مشهد/ زنان باردار و بیماران قلبی از خانه خارج نشوند

آلودگی شدید هوای مشهد/ زنان باردار و بیماران قلبی از خانه خارج نشوند
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز در هجدهمین روز از شهریور ماه ۱۴۰۴، برای هشتمین روز پیاپی آلوده است و در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سعید محمودی در این خصوص اظهارکرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۴ نشانگر هوای «ناسالم» برای گروه‌های حساس است و شاخص هوای این کلانشهر هم در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۳۰ بیانگر آلودگی هوا در شرایط « ناسالم» برای گروه‌های حساس است.

وی اضافه کرد: کیفیت هوای پنج منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۸ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط «ناسالم» است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

