افتتاح ۷ طرح تعاونی در مازندران با حضور وزیر تعاون
همزمان با افتتاح ۳۴۷ طرح تعاونی در سراسر کشور، ۷ طرح تعاونی در استان مازندران، روز دوشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت ویدئوکنفرانسی در نوشهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، این طرحها با سرمایهگذاری ۲۷۳ میلیارد تومان، زمینه اشتغال حداقل ۱۷۰ نفر را در بخشهای متنوعی از جمله تولیدی، کشاورزی، اقامتگاههای بومگردی، بستهبندی مواد غذایی، هتلداری، مسکن و صنعت چاپ فراهم کردهاند.
یکی از طرحهای برجسته افتتاح شده، شرکت تعاونی "مهر آفرینان درمانگر" در نوشهر است. این شرکت که از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده، با هدف ارائه خدمات درمانی به خانوادههای کمبضاعت و محروم، به ویژه در مناطق روستایی، تمرکز ویژهای بر درمان بیماران سالمند و کمتوان در منزل دارد.
برای راهاندازی این مجموعه درمانی، حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده که بخش عمده آن از آورده شخصی و ۲ میلیارد تومان آن از طریق تسهیلات تامین شده است. این شرکت در حال حاضر خدمات درمانی در منزل ارائه میدهد و دارای فضایی بیش از ۲۰۰ متر مربع برای ارائه خدمات درمانگاهی شامل بخشهای تخصصی، پزشک عمومی، سونوگرافی، خدمات پرستاری، اندوسکوپی و دندانپزشکی است. این مجموعه در تلاش است تا با دریافت پنج میلیارد تومان تسهیلات دیگر، تخصصهای پزشکی مانند مغز و اعصاب، اورولوژی، جراحی عمومی و ارتوپدی را نیز راهاندازی کند.
علی باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه روحیه مشارکت و همگرایی مردم مازندران در انجام کارهای جمعی به شیوهی تعاونی بسیار بالاست، تاکید کرد که سهم تعاونیها در اقتصاد استان نسبت به سایر استانهای کشور بسیار بالا است.
در حال حاضر، از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، ۷ هزار و ۸۰۶ تعاونی فعال هستند و ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر عضو این تعاونیها میباشند. بیشترین تعداد تعاونیهای فعال در بخشهای خدمات، کشاورزی و صنعت استان فعال هستند.