به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در کلیه محورهای استان پرحجم و سنگین گزارش می‌شود.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی، افزود: محور کندوان از ساعت ۱۱ صبح امروز به سمت شمال مسدود و تردد به صورت یک‌طرفه از مرزن آباد به سمت چالوس انجام می‌شود.

عبادی همچنین از یک‌طرفه شدن مقطعی محور هراز خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با توجه به حجم بالای تردد اعمال شده است.

رئیس پلیس راه مازندران وضعیت محورهای شمالی استان را مساعد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مداخلات جوی خاصی در این محورها مشاهده نمی‌شود و تردد بدون مشکل خاصی در حال انجام است.

گفتنی است، مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان به صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن‌های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ (پیش‌شماره ۰۱۱) آماده ارائه اطلاعات راه‌ها و پاسخگویی به هموطنان است.

