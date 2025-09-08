رئیس پلیس راه مازندران:
ترافیک سنگین در محورهای مازندران؛ کندوان یکطرفه شد/ هراز مقطعی بسته میشود
رئیس پلیس راه مازندران از سنگین بودن ترافیک در تمامی محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و اعلام کرد که محور کندوان از ظهر امروز (دوشنبه) به سمت شمال یکطرفه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در کلیه محورهای استان پرحجم و سنگین گزارش میشود.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی، افزود: محور کندوان از ساعت ۱۱ صبح امروز به سمت شمال مسدود و تردد به صورت یکطرفه از مرزن آباد به سمت چالوس انجام میشود.
عبادی همچنین از یکطرفه شدن مقطعی محور هراز خبر داد و گفت: این محدودیتها با توجه به حجم بالای تردد اعمال شده است.
رئیس پلیس راه مازندران وضعیت محورهای شمالی استان را مساعد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مداخلات جوی خاصی در این محورها مشاهده نمیشود و تردد بدون مشکل خاصی در حال انجام است.
گفتنی است، مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان به صورت شبانهروزی با شماره تلفنهای ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ (پیششماره ۰۱۱) آماده ارائه اطلاعات راهها و پاسخگویی به هموطنان است.