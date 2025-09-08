به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در جریان حضور خود در مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان طلیعه ماندگار گیل، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد. او در دیداری صمیمی با تک‌تک سالمندان، با اهدای شاخه گل به آنان ضمن دلجویی از شرایط زندگی‌شان، پای صحبت‌ها و دغدغه‌هایشان نشست و مسائل آنان را از نزدیک جویا شد.

نماینده عالی دولت در گیلان همچنین با مدیران و کارکنان مرکز گفتگو کرد و در جریان جزئیات فعالیت‌ها، خدمات و چالش‌های موجود قرار گرفت.

وی با قدردانی از خدمات شبانه‌روزی و اقدامات انسان‌دوستانه پرسنل این مجموعه افزود: مراقبت از سالمندان تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه رسالتی انسانی و اخلاقی است که همه ما در برابر آن مسئول هستیم.

حق‌شناس با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندی در کشور و وضعیت گیلان به عنوان پیرترین استان کشور اظهار داشت: «به همین لحاظ، گیلان بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه‌ریزی جامع و هدفمند در حوزه سالمندی است. ایجاد مراکز استاندارد نگهداری، توسعه خدمات توانبخشی، ارتقای امکانات بهداشتی و درمانی، و نیز فراهم کردن زمینه حضور فعال سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باید در دستور کار جدی دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی در ادامه بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد و گفت: «دولت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمامی نیازهای این قشر باشد. جذب سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت خیران و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند گام بزرگی در جهت بهبود شرایط زندگی سالمندان باشد. تجربه نشان داده است که هر جا مردم و بخش خصوصی در کنار دولت قرار گرفته‌اند، خدمات کیفی‌تر و اثربخش‌تر ارائه شده است.

استاندار گیلان در پایان سخنانش تصریح کرد: «سالمندان گنجینه‌های ارزشمند معنوی و فرهنگی جامعه هستند و حفظ شأن، کرامت و آرامش آنان وظیفه‌ای همگانی است. تلاش خواهیم کرد با هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، خیران و نهادهای مردمی، گیلان به الگویی شایسته در عرصه حمایت از سالمندان تبدیل شود.

