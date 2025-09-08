مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
برداشت ذرت علوفهای از سطح 16 هزار هکتار مزارع قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : برداشت ذرت علوفهای از سطح 16 هزار و 910 هکتار از مزارع استان قزوین آغاز شد. پیشبینی میشود بیش از 947 هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: تولید علوفه حجیم از اهمیت ویژهای در تامین نیاز واحدهای دامپروری استان برخوردار است و ذرت علوفهای به عنوان یکی از نهادههای اصلی خوراک دام سنگین محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه پروژههای متعددی در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی تولید ذرت علوفهای در استان در حال اجرا است، تاکید کرد: ذرت علوفهای از محصولات راهبردی استان بوده و نقش مهمی در تامین نیاز واحدهای دامپروری سنگین و تحقق اهداف امنیت غذایی ایفا میکند. تولید کمی و کیفی این محصول همواره مورد توجه در برنامههای اجرایی جهاد کشاورزی استان بوده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اجرای طرح مقایسهای ارقام، طرح آرایش کشت ذرت و توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار را از جمله مهمترین این پروژهها عنوان کرد.
جلیلوند در پایان گفت: در سال جاری حدود 90 هکتار از اراضی استان به کشت ذرت بذری اختصاص یافته و پیشبینی میشود در زمان برداشت این محصول، بالغ بر 400 تن محصول برداشت شود.