به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: تولید علوفه حجیم از اهمیت ویژه‌ای در تامین نیاز واحدهای دامپروری استان برخوردار است و ذرت علوفه‌ای به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی خوراک دام سنگین محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های متعددی در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی تولید ذرت علوفه‌ای در استان در حال اجرا است، تاکید کرد: ذرت علوفه‌ای از محصولات راهبردی استان بوده و نقش مهمی در تامین نیاز واحدهای دامپروری سنگین و تحقق اهداف امنیت غذایی ایفا می‌کند. تولید کمی و کیفی این محصول همواره مورد توجه در برنامه‌های اجرایی جهاد کشاورزی استان بوده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اجرای طرح مقایسه‌ای ارقام، طرح آرایش کشت ذرت و توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار را از جمله مهم‌ترین این پروژه‌ها عنوان کرد.

جلیلوند در پایان گفت: در سال جاری حدود 90 هکتار از اراضی استان به کشت ذرت بذری اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود در زمان برداشت این محصول، بالغ بر 400 تن محصول برداشت شود.

