قهرمانان مسابقات قهرمانی اسکواش کشور در شیراز مشخص شدند

رئیس هیات اسکواش استان فارس گفت: پس از برگزاری پنج راند از مسابقات قهرمانی اسکواش کشور در شیراز، نفرات برتر این دوره از رقابت ها مشخص شدند.

به گزارش ایلنا،  امین مولایی در حاشیه برگزاری فینال مسابقات قهرمانی اسکواش کشور در شیراز  اظهار داشت: بیش از ۶۷ ورزشکار از استان های مختلف کشور در این دوره از مسابقات حاضر بودند که پس از برگزاری پنج دور از رقابت های قهرمانی اسکواش کشور در شیراز نفرات برتر این دوره از رقابت ها مشخص شدند.

وی اضافه کرد: در رده سنی کمتر از ۱۱ سال پندار ترک زاد از هرمزگان به مقام قهرمانی رسید و ماهان مهاجر از تهران نیز در این رده سنی دوم شد و عارف حسینی از خراسان جنوبی و آئین عجم حسنی از گلستان  به مقام سوم مشترک رسیدند.

مولایی ادامه داد: در رده سنی کمتر از ۱۳ سال سامیار صفری از گیلان به مقام قهرمانی رسید و مصطفی احراری از خراسان جنوبی نیز در این رده سنی دوم شد و محمد طاها نجفی مرغملکی از اصفهان و امیر عطا محجل فرید از آذربایجان شرقی به مقام سوم مشترک رسیدند.

 

