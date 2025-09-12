به گزارش خبرنگار ایلنا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در سنندج ، نه‌تنها فرصتی برای تجربه زندگی محلی فراهم کرده‌اند، بلکه راهی برای بازگرداندن اهالی مهاجر و تقویت اقتصاد خانواده‌ها هستند.

سال‌ها پیش، جوانان روستایی کردستان برای پیدا کردن کار و تامین معاش خانواده، چاره‌ای جز ترک خانه و دیار نداشتند. امروز اما، خانه‌های قدیمی و سنتی، با دیوارهایی که از خاطرات گذشته پر است، میزبان گردشگران از تهران و دیگر نقاط کشور شده‌اند.

راه اندازی ۵۶ واحد بومگردی در سنندج

تیمور خالدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، در گفت و گو با ایلنا، از راه‌اندازی ۵۶ اقامتگاه بوم‌گردی در سنندج، خبر داد و‌گفت: این واحد ها باعث ایجاد شغل مستقیم و غیرمستقیم برای خانواده‌ها شده و محصولات محلی مثل عسل، لبنیات، صنایع‌دستی و نان محلی، فرصتی تازه برای درآمد روستاییان فراهم آورده است.

خالدی افزود:این اقامتگاه‌ها فراتر از ایجاد شغل، توانسته‌اند نقش مهمی در مهاجرت معکوس داشته باشند. خانواده‌هایی که سال‌ها به اجبار از روستا دور شده بودند، اکنون دوباره به خانه بازگشته‌اند و در کنار خانواده‌هایشان، آینده‌ای پایدارتر می‌سازند.

به گفته وی،برای بسیاری از سرپرستان خانوار، این اقامتگاه‌ها به معنای بازگشت به خانه و کنار خانواده بودن است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر سال‌ها از آن محروم بودند. گردشگران با حضور خود، نه‌تنها فرهنگ و زندگی محلی را تجربه می‌کنند، بلکه چرخه اقتصاد روستاها را نیز رونق می‌دهند و پول خارج شده از استان، به چرخه محلی بازمی‌گردد.

با وجود این موفقیت‌ها، مشکلات زیرساختی هنوز پابرجاست. راه‌های خاکی و نامناسب، نبود حمل‌ونقل منظم، کمبود پروازها و حمایت محدود مالی از توسعه اقامتگاه‌ها، از چالش‌های جدی فعالان بوم‌گردی است.

خالدی معتقد است: حمایت دستگاه‌های دولتی و نهادهای مالی می‌تواند این ظرفیت‌ها را به شکل کامل بالفعل کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان تصریح کرد:بحران‌های مقطعی مثل جنگ ۱۲ روزه اخیر، ورود گردشگران را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌ها را با تهدید مواجه کرده است؛ با این حال فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی مردم کردستان، همچنان قلب تپنده این صنعت است.

به گزارش ایلنا،اقامتگاه‌های بومگردی،با معماری بومی، غذای محلی، موسیقی سنتی و آداب مهمان‌نوازی، تجربه‌ای اصیل از زندگی روستایی ارائه می‌دهند و امید را در دل نسل جدید روشن نگه می‌دارند.

