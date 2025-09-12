ایلنا از سنندج گزارش می دهد؛
وقتی خانههای روستایی، میزبان گردشگران میشوند؛ داستان بومگردی در سنندج
اقامتگاههای بومگردی در شهرستان سنندج طی سالهای اخیر با رشد قابلتوجهی همراه بودهاند؛ ظرفیتی که به گفته معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی کردستان، نهتنها اقتصاد محلی را رونق بخشیده بلکه به مهاجرت معکوس، حفظ فرهنگ بومی و امیدواری جوانان روستایی نیز انجامیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اقامتگاههای بومگردی در سنندج ، نهتنها فرصتی برای تجربه زندگی محلی فراهم کردهاند، بلکه راهی برای بازگرداندن اهالی مهاجر و تقویت اقتصاد خانوادهها هستند.
سالها پیش، جوانان روستایی کردستان برای پیدا کردن کار و تامین معاش خانواده، چارهای جز ترک خانه و دیار نداشتند. امروز اما، خانههای قدیمی و سنتی، با دیوارهایی که از خاطرات گذشته پر است، میزبان گردشگران از تهران و دیگر نقاط کشور شدهاند.
راه اندازی ۵۶ واحد بومگردی در سنندج
تیمور خالدی، معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، در گفت و گو با ایلنا، از راهاندازی ۵۶ اقامتگاه بومگردی در سنندج، خبر داد وگفت: این واحد ها باعث ایجاد شغل مستقیم و غیرمستقیم برای خانوادهها شده و محصولات محلی مثل عسل، لبنیات، صنایعدستی و نان محلی، فرصتی تازه برای درآمد روستاییان فراهم آورده است.
خالدی افزود:این اقامتگاهها فراتر از ایجاد شغل، توانستهاند نقش مهمی در مهاجرت معکوس داشته باشند. خانوادههایی که سالها به اجبار از روستا دور شده بودند، اکنون دوباره به خانه بازگشتهاند و در کنار خانوادههایشان، آیندهای پایدارتر میسازند.
به گفته وی،برای بسیاری از سرپرستان خانوار، این اقامتگاهها به معنای بازگشت به خانه و کنار خانواده بودن است؛ تجربهای که پیشتر سالها از آن محروم بودند. گردشگران با حضور خود، نهتنها فرهنگ و زندگی محلی را تجربه میکنند، بلکه چرخه اقتصاد روستاها را نیز رونق میدهند و پول خارج شده از استان، به چرخه محلی بازمیگردد.
با وجود این موفقیتها، مشکلات زیرساختی هنوز پابرجاست. راههای خاکی و نامناسب، نبود حملونقل منظم، کمبود پروازها و حمایت محدود مالی از توسعه اقامتگاهها، از چالشهای جدی فعالان بومگردی است.
خالدی معتقد است: حمایت دستگاههای دولتی و نهادهای مالی میتواند این ظرفیتها را به شکل کامل بالفعل کند.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان تصریح کرد:بحرانهای مقطعی مثل جنگ ۱۲ روزه اخیر، ورود گردشگران را کاهش داده و سرمایهگذاریها را با تهدید مواجه کرده است؛ با این حال فرهنگ غنی و مهماننوازی مردم کردستان، همچنان قلب تپنده این صنعت است.
به گزارش ایلنا،اقامتگاههای بومگردی،با معماری بومی، غذای محلی، موسیقی سنتی و آداب مهماننوازی، تجربهای اصیل از زندگی روستایی ارائه میدهند و امید را در دل نسل جدید روشن نگه میدارند.