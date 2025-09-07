مدیرکل کار استان مرکزی در نشست با خبرنگاران:
مردمیترین نوع اقتصاد حوزه تعاون است / اجرای 29 برنامه در راستای طرح طبقهبندی مشاغل
صادرات ۲۹ میلیون دلاری شرکتهای تعاونی استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تأکید بر اینکه مردمیترین نوع اقتصاد حوزه تعاون است، گفت: اقتصاد کشور بر پایه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که تعاونیها اصلیترین محور مشارکت مردم در اقتصاد هستند. بیش از 90 درصد جمعیت 1.5 میلیون نفری این استان در زمره مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: 2041 شرکت تعاونی فعال با عضویت 925 هزار و 579 نفر در استان مرکزی فعالیت دارند که این تعداد شرکت تعاونی با فعالیتهای خود زمینه اشتغال 19 هزار و 730 نفر را فراهم کردهاند. از این میزان شرکت تعاونی 46 درصد در بخش صنعت، 13 درصد کشاورزی و 41 درصد در خدمات فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: احیای تعاونیهای راکد یکی از برنامههای اولویتدار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی است. در بازه زمانی یک سال گذشته و از هفته تعاون سال 1403 تاکنون، 20 تعاونی راکد در استان مرکزی فعال شده و به چرخه تولید بازگشتند. در یک سال گذشته نیز، 46 شرکت تعاونی جدید در این استان تشکیل شده و به تعاونیهای استان افزوده شده که زمینه اشتغال 1052 نفر را فراهم کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به شهرستانهایی که بیشتری تراکم شرکتهای تعاونی را در خود جای دادهاند اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی این استان در 3 شهرستان مستقر هستند که به ترتیب 666 شرکت تعاونی در شهرستان اراک، 350 شرکت تعاونی در شهرستان ساوه و 292 شرکت تعاونی در شهرستان محلات فعالیت دارند.
احمدی به فعالیتهای شرکتهای تعاونی استان مرکزی در حوزه صادرات و واردات اشاره داشته و تصریح کرد: شرکتهای تعاونی این استان در یک سال گذشته بیش از 29 میلیون دلار صادرات به نقاط مختلف جهان داشتهاند. این میزان صادرات از طریق 14 شرکت تعاونی صادراتمحور استان مرکزی صورت گرفته است. در حوزه تعاون این استان، 180 نفر بازرگان وجود دارد که در حوزه صادرات و واردات فعالیت دارند.
وی به موضوع تشکلهای کارگری و کارفرمایی در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: 356 تشکل کارگری و کارفرمایی در این استان فعالیت دارند. این تشکلها شامل شورای اسلامی کار، کانون بازنشستگان، انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون انجمن صنفی کارفرمایی و کارگری است. استان مرکزی در حوزه تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح ملی نیز صاحب کرسی است.
اجرای 29 برنامه در راستای طرح طبقهبندی مشاغل
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: این ادارهکل در راستای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، در سال جاری 29 برنامه دارد که 10 برنامه آن تاکنون محقق شده است. طرح طبقهبندی مشاغل باید در کارگاههای بالای 50 نفر اجرا شود. تعداد درخواستهای بررسی مشاغل سخت و زیانآور در این است از ابتدای سال جاری تاکنون 2150 درخواست بوده است که این درخواستها در دست بررسی است.
احمدی ابراز داشت: در حوزه روابط کار در 5 ماهه نخست سال جاری تعداد دادخواستهای واصله به مراجع حل اختلاف، 3628 دادخواست بوده است. در مجموع 4454 دادخواست شکایتی توسط کارگران استان به مراجع حل اختلاف این ادارهکل واصل شده و تعداد دادنامههای صادر شده نیز 4059 دادنامه بوده است. در حوزه بازرسی کار نیز در 5 ماهه نخست سال جاری، 1610 بازرسی کار توسط 20 بازرس صورت گرفت.
وی به تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در سال جاری اشاره داشته و اضافه کرد: سال گذشته بر اساس ثبت در سامانه رصد 16 هزار و 998 اشتغال در استان مرکزی ایجاد شد که فراتر از برنامه هدفگذاری شده بود. از ابتدای سال جاری تاکنون 508 مجوز مشاغل خانگی در این استان صادر شده است. همچنین 3690 کارجو در سامانه کارجویان استان مرکزی ثبتنام کردهاند که 874 نفر تاکنون به کار گرفته شدهاند.
صدور 290 پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به موضوع فعالیتهای این مجموعه در حوزه اتباع خارجی نیز اشاره کرده و در این خصوص گفت: 290 پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز در سال جاری صادر شده و 86 پروانه هم تمدید شده است. همچنین 412 اتباع غیرمجاز و 123 کارفرمای متخلف که اتباع غیرمجاز را به کار گرفته بودند، نیز توسط بازرسین کار استان شناسایی شده است.
احمدی افزود: احداث نیروگاه خورشیدی از اولویتهای استان مرکزی است و تعاونیها به این عرصه ورود کردهاند. تاکنون 2 مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط 3 تعاونی در شهرستانهای کمیجان، خمین و محلات راهاندازی شده است. 5 خاستگاه نیروگاه خورشیدی با تأمین 500 مگاوات برق نیز معرفی شده است. شرکت برق باختر نیز در ارتباط با زمینی به مساحت 300 هکتار در زرندیه موافقت کرده تا فاز اجرایی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی در این منطقه آغاز شود.
وی ادامه داد: این ادارهکل با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است. در این راستا در سال جاری و در قالب برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی، 28 نفر در استان جذب این ادارهکل خواهند شد. آموزش 17 هزار و 738 نفر ساعت به شرکتهای تعاونی و پرداخت 3550 میلیارد ریال تسهیلات از محل ردیفهای اعتباری و 13 هزار و 300 میلیارد ریال از منابع داخلی به شرکتهای تعاونی استان، از دیگر اقدامات انجام شده در یک سال گذشته است.
کسب رتبه 9 شرکت تعاونی استان مرکزی در جشنواره تعاونیهای برتر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در هفته تعاون سال جاری برنامههای مختلفی برگزار خواهد شد که بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر، یکی از مهمترین آنها است که مراسم این جشنواره 18 شهریور ماه در سالن پروین اعتصامی هتل امیرکبیر اراک برگزار میشود. 9 شرکت تعاونی استان مرکزی در این جشنواره موفق به اخذ رتبه در حوزههای دانش بنیان، خدمات، کشاورزی، صنعت، اعتبار مسکن، مصرف، بانوان و صنایعدستی شدهاند.
احمدی به تعاونیهایی که قرار است به بهرهبرداری برسند و احیاء تعاونیهای راکد اشاره داشته و تصریح کرد: در هفته تعاون استان مرکزی، 9 طرح تعاونی با عضویت 1685 نفر، اشتغالزایی 470 نفر و سرمایهگذاری 19 هزار و 900 میلیارد ریال در بخشهای مختلف به بهرهبرداری میرسند. همچنین از هفته تعاون سال گذشته تاکنون 20 تعاونی راکد در استان فعال شده و به چرخه تولید بازگشتند. در یک سال اخیر 46 تعاونی جدید با اشتغالزایی 1052 نفر به تعاونیهای استان اضافه شدند.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در جنگ 12 روزه، بیان داشت: اجرای طرح ضربتی رسیدگی به پروندههای انباشته شده کارگران یکی از اقدامات انجام شده در این ایام بود. استان مرکزی یک استان کارگری است و طبیعی است که آمار شکایت در استان بسیار زیاد است و در برخی شهرستانها مانند اراک، ساوه و زرندیه با انباشت پروندهها مواجه است. در قالب یک طرح ضربتی حدود 750 فقره پرونده رسیدگی شد و میانگین رسیدگی از 27 روز به 14 روز کاهش یافت. بازرسی کار از 128 کارگاه و تشکیل 5 کمیسیون کارگری به منظور جلوگیری از تنشهای احتمالی از جمله اقدامات انجام شده در ایام جنگ بود.
بومیسازی اعضاء هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: وزیر تعاون یک دستورالعمل 6 گانه در خصوص بومیسازی اعضاء هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون در استان تدوین و ابلاغ کرده است. حدود 38 بنگاه اقتصادی در استان ذیل این وزارتخانه هستند و بر اساس این دستورالعمل جذب نیرو در این شرکتها باید از طریق برگزاری آزمون صورت بگیرد و مقیم بودن اعضاء هیئت مدیره و خانواده آنها در شهرستان محل فعالیت لازمالاجرا است. منابع بانکی این شرکتها نیز باید در شهرستان محل فعالیت گردش داشته باشد و مالیات آنها نیز در شهر محل فعالیت پرداخت شود.
اجرایی شدن 90 تا 95 درصد آراء صادره اتاق تعاون استان مرکزی
احمد زمانی دبیر هیئت مدیره اتاق تعاون استان مرکزی نیز در این نشست خبری گفت: 90 تا 95 درصد آراء صادره در این اتاق طی یک سال گذشته اجرایی شده است. بیش از 60 درصد اختلافات حوزه تعاون پیش از داوری و رسیدن به محاکم قضایی حلوفصل میشود که نقش مؤثری در کاهش هزینه تعاونیها دارد. داوران مرکز داوری از بهترین قضات و وکلا هستند و صدور کارت بازرگانی از دیگر وظایف اتاق است.
فعالیت 14 شعبه بانک توسعه تعاون در استان مرکزی
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی نیز با اشاره به فعالیتهای این بانک در حوزه تعاون، گفت: بانک توسعه تعاون، تنها بانک اختصاصی در حوزه تعاون است. 14 شعبه این بانک در 10 شهرستان فعال است که 4 شعبه در اراک، 2 شعبه در ساوه و 8 شعبه در سایر شهرستانها است. 20 دستگاه خودپرداز و 3400 دستگاه پوز بانک توسعه تعاون در این استان فعال است.
محمد مصلحآبادی افزود: در یک سال گذشته، 26 هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی، تکالیف دولتی، منابع تبصرهای و صندوق توسعهای، 1400 میلیارد ریال از محل تبصره 18 و 600 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه و خط ویژه پرداخت کرده است. در این مدت سهم این بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج 300 میلیارد ریال بود که 100 درصد پرداخت شد و سهم وام فرزندآوری هم 100 درصد پرداخت شده است. تسهیلات اشتغالزایی نیز در 5 شاخه پرداخت شده است.