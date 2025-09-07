وزیر کشاورزی خبرداد؛
اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان کشور
در نشست سه جانبه وزیر کشاورزی، مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران و مدیرعامل بانک کشاورزی راهکارهای رفع موانع خرید تسهیلاتی تراکنور توسط کشاورزان بررسی شد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری روز یکشنبه در نشست با مدیرعاملان این گروه و بانک کشاورزی بر رفع موانع اعطای تسهیلات خرید تراکتور تاکید و اظهار کرد: گروه تراکتورسازی ایران در بخش مکانیزاسیون و امنیت غذایی کشور و منطقه نقش مهمی دارد و باید از این ظرفیت خوب در جهت منافع ملی و توسعه بخش کشاورزی بهره گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجموعه تراکتورسازی ایران با افزایش تولید و تنوع محصولات، گامهای قابلتوجهی در تأمین نیاز داخلی برداشته است، گفت: اکنون با توانمندسازی کشاورزان، باید زمینه را برای استفاده از تولیدات این گروه از سوی کشاورزان را تسهیل کرد.
وی با اشاره به صادرات تولیدات تراکتورسازی به ۲۵ کشور جهان به رغم چالشها و تحریمها، کیفیت و جایگاه بینالمللی محصولات این شرکت را تحسین کرد و گفت: در سطح منطقه شرکتهای معتبر جهانی فعال هستند، اما استقبال کشورهای همسایه از تراکتورهای ایرانی بهگونهای است که عرصه رقابت را برای بسیاری از رقبای بینالمللی تنگ کرده است.
مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران نیز در حاشیه این نشست، گفت: باید مسیر تازهای برای تسهیل خرید تراکتور و ماشینآلات کشاورزی فراهم شود تا کشاورزان بتوانند با شرایطی آسانتر به ابزارهای نوین دسترسی داشته باشند.
مصطفی وحیدزاده در این نشست که مقرر شد بانک کشاورزی و گروه تراکتورسازی با استفاده از منابع داخلی، برنامهریزی لازم برای اعطای تسهیلات به کشاورزان را انجام دهند، افزود: این گام مهم، نهتنها پشتیبانی عملی از تولیدکنندگان داخلی است بلکه توان و انگیزه تازهای به کشاورزان خواهد داد تا در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت کشاورزی کشور گامهای محکمتری بردارند.
وی اظهار کرد: با عملیاتیشدن این توافق آیندهای روشن برای کشاورزی ایران رقم خواهد خورد که در آن کشاورزان با توانمندتر شدن، نقش پررنگتری در شکوفایی اقتصاد و امنیت غذایی کشور ایفا خواهند کرد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم هفته گذشته در جریان سفر به تبریز دستور اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان را صادر کرد.