به گزارش ایلنا، ​سید محمدرضا افضلی گفت: ثبت‌نام داوطلبان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی هلال‌احمر شیراز از روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه آغاز و تا ۲۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همزمان با شروع ثبت‌نام، دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام از طریق پرتال اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir در دسترس داوطلبان خواهد بود. داوطلبان می‌بایست ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنما، نسبت به ثبت‌نام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

افضلی با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی هلال‌احمر شیراز برای سال تحصیلی مهر ۱۴۰۴ رشته‌های متنوعی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ارائه می‌دهد، گفت: دوره‌های کاردانی شامل امداد سوانح و امداد و نجات شهری هستند و دوره‌های کارشناسی شامل مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث و حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث می‌باشند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی در حوزه امداد و نجات افزود: دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی هلال‌احمر شیراز علاوه بر آموزش‌های تئوری، در کارگاه‌ها و دوره‌های عملی نیز مهارت‌های لازم را کسب می‌کنند؛ این امر زمینه‌ساز تربیت نیروهای کارآمد برای خدمت‌رسانی در حوادث و شرایط اضطراری خواهد بود.

انتهای پیام/