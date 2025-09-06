نزاع و درگیری در پارک دلگشا جهرم منجر به قتل شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر محمد پور، اظهار داشت: مأموران انتظامی شب گذشته ۱۴ شهریورماه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در جریان یک فقره نزاع و درگیری در پارک دلگشا شهرستان جهرم قرار گرفته و بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های تکمیلی مشخص شد که دو نفر با یکدیگر درگیر شده اند که بر اثر آن، فردی ۴۳ ساله به وسیله چاقو مجروح و به بیمارستان انتقال داده شده است.

سرهنگ محمدپور با بیان اینکه فرد مجروح بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان صبح امروز (۱۵ شهریور ماه) جان خود را از دست داد، گفت: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، بلافاصله فرد قاتل دستگیر و به جرم ارتکابی اقرار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی از این قاتل ۲۵ ساله در خصوص علت و انگیزه قتل ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: اختلافات شخصی و یا خانوادگی را از مراجع قانونی پیگیری و با بالا بردن آستانه تحمل خود در این گونه مواقع، از بروز اتفاقات ناخوشایند اینچنینی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/