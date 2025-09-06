دستگیری سارقان مسلح در محورهای مواصلاتی لرستان

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی فر روز شنبه پانزدهم شهریور ماه با اشاره به رصد و اشراف کامل پلیس بر تحرکات مجرمان، اظهار داشت: یک باند سارقان مسلح و به عنف جاده‌ای متشکل از سه سارق و یک مالخر متلاشی شد.

وی افزود: این افراد با شیوه‌های مجرمانه خاص خود، نسبت به سرقت از رانندگان در محورهای مواصلاتی اقدام می‌کردند اما با عملیات ضربتی مجموعه پرتوان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان ادامه داد: چهار دستگاه خودرو، مقادیری سلاح و مهمات و همچنین اموال مسروقه از این افراد کشف و ضبط شد که ارزش این اموال مسروقه و کشف شده، بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد اولیه شده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۷ فقره پرونده سرقت توسط این باند به اثبات رسیده و مالباختگان نیز شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: اقدامات قانونی در حال انجام می‌باشد و پرونده این مجرمان در مسیر قضائی قرار گرفته است.

سردار هاشمی فر هشدار داد: برخورد قانونی با مجرمان قاطع است و به حکم قانون هیچ مجرمی اجازه تعدی به حوزه امنیت و آرامش مردم را نخواهد داشت.

