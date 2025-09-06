به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در اولین نشست شورای مدیران ستادی از رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به نیکی یاد کرد .

وی با بیان اینکه انتظار می رود مدیران زیرمجموعه پشت میز نشین نباشند، تصریح کرد: روزمرگی، رکود شدید را به دنبال دارد، بنابراین برنامه محوری باید اولویت مدیران قرار گیرد.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه مدیران، بازوی رئیس سازمان هستند، حفظ احترام و کرامت نیروهای سازمان، بر من و مدیران واجب می باشد، اظهار کرد: تامین معیشت همکاران باید در اولویت قرار گیرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: در این شرایط تلخ خشکسالی؛ مدیریت منابع آب اولویت اصلی است از این رو هیچ پروژه ای افتتاح نمی شود مگر اینکه پیوست بهره وری آب و خاک داشته باشد و گسترش شهرک های گلخانه ای نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی؛ از توان علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و دانشکده کشاورزی شیراز استفاده حداکثری می شود.

بهجت حقیقی تصریح کرد: پیشنهادات ثبت شده در کمیته نظام پیشنهادات؛ به منظور اصلاح فرآیندها استفاده می شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: انتخاب مدیران بر اساس شخصیت و توانمندی صورت می گیرد و هیچ گونه تغییری بدون تصمیم "کمیته انتصابات" محقق نمی شود.

