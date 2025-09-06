سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس:
هیچ گونه تغییری بدون تصمیم کمیته انتصابات محقق نمی شود
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی بایستی حضور پررنگ و موثر در عرصه های تولیدی داشته باشند و مشکلات بهره برداران را در عرصه احصا نمایند پیش از آنکه تولیدکنندگان بخش کشاورزی ناگزیر به مراجعه به ادارات شوند.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در اولین نشست شورای مدیران ستادی از رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به نیکی یاد کرد .
وی با بیان اینکه انتظار می رود مدیران زیرمجموعه پشت میز نشین نباشند، تصریح کرد: روزمرگی، رکود شدید را به دنبال دارد، بنابراین برنامه محوری باید اولویت مدیران قرار گیرد.
بهجت حقیقی با اشاره به اینکه مدیران، بازوی رئیس سازمان هستند، حفظ احترام و کرامت نیروهای سازمان، بر من و مدیران واجب می باشد، اظهار کرد: تامین معیشت همکاران باید در اولویت قرار گیرد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: در این شرایط تلخ خشکسالی؛ مدیریت منابع آب اولویت اصلی است از این رو هیچ پروژه ای افتتاح نمی شود مگر اینکه پیوست بهره وری آب و خاک داشته باشد و گسترش شهرک های گلخانه ای نیز در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی؛ از توان علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و دانشکده کشاورزی شیراز استفاده حداکثری می شود.
بهجت حقیقی تصریح کرد: پیشنهادات ثبت شده در کمیته نظام پیشنهادات؛ به منظور اصلاح فرآیندها استفاده می شود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: انتخاب مدیران بر اساس شخصیت و توانمندی صورت می گیرد و هیچ گونه تغییری بدون تصمیم "کمیته انتصابات" محقق نمی شود.