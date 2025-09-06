آتش در تالاب بین المللی گندمان شهرستان بروجن پیش از گسترش مهار شد
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از مهار آتش و گسترش آتش در تالاب بین المللی گندمان خبرداد.
به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: آتشسوزی عمقی به وقوعپیوسته در بخشهایی از تالاب گندمان، با حضور بهموقع مأمورین اجرایی تالاب و همکاری واحد آتشنشانی شهرداری گندمان و اهالی روستای کتک، پیش از گسترش و نفوذ به سایر مناطق، بهطور کامل مهار شد.
وی افزود: با توجه به کاهش سطح آبی تالاب و خشکشدن بستر بخشهایی از آن، وقوع آتشسوزی در این فصل دور از انتظار نبود، خوشبختانه با اقدام سریع نیروهای اجرایی و مشارکت مردمی، از گسترش آتش جلوگیری شد.
کریمی گفت: تالاب گندمان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و بومی استان است و هرگونه آسیب به آن، تبعات جدی برای اکوسیستم منطقه بههمراه دارد. مدیریت بحران در این تالاب نیازمند آمادگی دائمی و مشارکت همهجانبه است.
وی در پایان بیان کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان با تقویت پایش میدانی و آموزشهای محلی، تلاش دارد از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری کند و حفاظت مؤثر از تالابهای استان را در اولویت قرار دهد.