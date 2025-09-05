۱۰ مصدوم در برخورد ۸ خودرو در جاده شیراز- کازرون

به گزارش ایلنا، مسعود عابد با اشاره به برخورد ۸ خودرو در جاده شیراز به کازرون گفت: بر اثر برخورد هشت خودرو، صبح جمعه ۱۴ شهریورماه در مسیر شیراز به کازرون، ۱۰ نفر دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای ارائه کمک‌های اولیه و انتقال مصدومان به مراکز درمانی به محل حادثه اعزام شده است، اما خوشبختانه مصدومان بدحال نیستند.

رئیس مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

