کشف حدود 5.5 کیلو شیشه از یک خودروی پژو 405

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اقدامات فنی و تخصصی از قصد یک قاچاقچی برای انتقال محموله مواد مخدر با استفاده از یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 به یکی از استان های غربی مطلع شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بلافاصله به محورهایی که احتمال تردد خودرو مورد نظر وجود داشت، اعزام و در نهایت خودرو پژو 405 را در آزادراه قزوین- زنجان شناسایی و در اقدامی ضربتی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو 5 کیلو و 490 گرم ماده مخدر شیشه که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد، خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/