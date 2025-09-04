ارکستر ملی ارمنستان در تخت جمشید اجرا می شود/ بلیت فروشی از ساعت ۲۰ امروز

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی امروز ۱۳ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران هدف از برگزاری این رویداد را تقویت گفت‌وگو میان ملت‌ها و توسعه گردشگری استان دانست و افزود: تعداد اعضای ارکستر ملی ارمنستان ۲۵۰ نفر اعلام شده و برای تأمین سازهای مورد نیاز، ارکستر ملی ایران سازهای خود را در اختیار این گروه گذاشته است.

وی ادامه داد: بخشی از سازها نیز از شیراز جمع‌آوری شده و هنرمندان استان فارس با ارکستر همکاری خواهند داشت.

معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه ۱۵۰۰ صندلی برای کنسرت در نظر گرفته شده که ۴۰۰ بلیت از ساعت ۲۰ امروز از طریق سایت ایران تیک عرضه می‌شود، گفت: مابقی بلیت ها در اختیار فعالان حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، رسانه و موسیقی قرار دارد. شرکت در کنسرت رایگان است و حضور با ارائه کارت بلیت امکان‌پذیر خواهد بود.

پارسایی یادآور شد: از ۲۵ کشور برای حضور در برنامه دعوت شده و ۲۳ کشور دعوت را پذیرفته‌اند که شامل سفرا، کاردارها و چهره‌های فرهنگی و هنری است.

معاون گردشگری فارس درباره نگرانی‌های دوستداران میراث فرهنگی اعلام کرد: همه دغدغه‌های فنی برای حفاظت از تخت جمشید پیش‌بینی شده و فاصله سن تا تخت جمشید بیش از ۵۰ متر است و باندها به سمت مخاطب هستند، نه آثار تاریخی.

وی ادامه داد: تجربه اجرای قبلی کنسرت علیرضا قربانی نیز در این زمینه مرور شده و اعضای شورای راهبردی تخت جمشید به دقت بر اجرای برنامه نظارت دارند.

فعالیت‌های گردشگری استان در سال گذشته نیز محور دیگری از سخنان پارسایی بود.

وی به برگزاری نشست با حضور سفرای کشورهای حوزه نوروز در تخت جمشید اشاره کرد و افزود: ثبت آثار تاریخی به عنوان میراث معنوی باید سرآغاز جریان‌ها و رویدادهایی باشد که فضای فرهنگی و اقتصادی معاصر را شکل دهد.

معاون هماهنگی گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان اینکه پیوند فرهنگی ایران و ارمنستان یکی دیگر از محورهای مهم است، عنوان‌کرد: نقش برجسته ارمنی‌ها در پلکان شرقی آپادانا و پیشنهاد برگزاری جشنواره خوراک ایران و ارمنستان نمونه‌هایی از همکاری‌های فرهنگی میان دو ملت هستند.

اجرای تئاتر ۳۰۰ با ۳۰ اجرا در تخت جمشید در مهر ماه

پارسایی همچنین از برنامه‌های آینده خبر داد و گفت: هدف آنها پیوند ظرفیت‌های تاریخی با اقتصاد و گردشگری است؛ اجرای تئاتر ۳۰۰ با ۳۰ اجرا در تخت جمشید در مهر ماه و تخصیص عواید آن برای تخت جمشید نمونه‌ای از بازتولید فرهنگی و ثروت‌آفرینی از ظرفیت‌های تاریخی است.

