کارگران فضای سبز شهرداری ایذه: بیش از دو ماه است حقوق دریافت نکرده ایم

کارگران فضای سبز شهرداری ایذه در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان گفتند: از روزی که شهردار فعلی سکان شهرداری را به دست گرفته یک روز خوش ندیده‌ایم و شرایط ما روز به روز بدتر می‌شود. الان بیش از دوماه هست که حقوقی دریافت نکرده‌ایم. چندین بار هم تحصن کرده‌ایم و در مقابل هر اعتراض تهدید به اخراج شده‌ایم.

آنها افزودند: نه تنها حقوق، بلکه از تیرماه تا الان بیمه ما هم پرداخت نشده است و دو روز دیگر مدارس بازگشایی می‌شوند و باید با دست خالی شرمنده فرزندان مان باشیم.

یکی از این کارگران با نگرانی از شرایط فعلی می‌گوید: از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ سر کار هستیم، بدون استراحت، در هر شرایط آب و هوایی ما باید سر کار باشیم، پای پرداخت حقوق که می‌رسد کارگر نادیده گرفته می‌شود.

