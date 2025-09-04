خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

کارگران فضای سبز شهرداری ایذه: بیش از دو ماه است حقوق دریافت نکرده ایم

کارگران فضای سبز شهرداری ایذه می‌گویند: شرایط زندگی ما روز به روز بدتر می‌شود، بیش از دو ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌ایم. به هر کجا که مراجعه می‌کنیم کسی صدای ما را نمی‌شنود.

کارگران فضای سبز شهرداری  ایذه در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان گفتند: از روزی که شهردار فعلی سکان شهرداری را به دست گرفته یک روز خوش ندیده‌ایم و شرایط ما روز به روز بدتر می‌شود. الان بیش از دوماه هست که حقوقی دریافت نکرده‌ایم. چندین بار هم تحصن کرده‌ایم  و در مقابل  هر اعتراض تهدید به اخراج شده‌ایم. 

آنها افزودند: نه تنها حقوق، بلکه از تیرماه تا الان بیمه ما هم  پرداخت نشده است و دو روز دیگر مدارس بازگشایی می‌شوند و باید با دست خالی شرمنده فرزندان مان باشیم. 

یکی از این کارگران با نگرانی از شرایط فعلی می‌گوید: از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ سر کار هستیم، بدون استراحت، در هر شرایط آب و هوایی ما باید سر کار باشیم، پای پرداخت حقوق که می‌رسد کارگر نادیده گرفته می‌شود.

 

