پیش بینی تولیدهزار و۸۰۰کیلوگرم طلای سرخ در مینودشت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت گفت: با افزایش سطح زیرکشت زعفران در روستاهای کوهستانی مینودشت به ۵۰۰ هکتار امسال پیش بینی میشود هزار و ۸۰۰ کیلوگرم طلای سرخ از مزارع مینودشت برداشت شود.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدی ممشلی با اشاره به فصل برداشت پیاز زعفران و همزمان کاشت طلای سرخ در روستاهای کوهستانی شهرستان گفت: با گذشت حدود ۱۰ سال از کشت زعفران سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی گذشته ۴۰۰ هکتار بوده که امسال با استقبال کشاورزان به ۵۰۰ هکتار میرسد.
وی افزود: تولید پارسال زعفران ۱ تن و ۵۰۰ کیلوگرم بوده که پیش بینی میشود امسال ۱ تن و ۸۰۰ کیلوگرم طلای سرخ برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی افزود: تغییرات اقلیمی سبب زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل و خشک در مناطق کوهستانی شهرستان شده که این شرایط برای کاشت زعفران ایده آل است. رونق کاشت زعفران در روستاهای کوهستانی مینودشت علاوه بر اشتغالزایی موجب مهاجرت معکوس به روستاها نیز شده است.