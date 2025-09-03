به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی آینده فلز سبز تفرش، افزود: ایران موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی در این حوزه دارد و با داشتن روزهای آفتابی زیاد، بهترین جایگاه و شرایط برای سرمایه‌گذاری است که باید در این راستا اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد.

وی ادامه داد: ناترازی‌ها در حوزه انرژی سبب شد که به مزیت اصلی ویژه‌ای که در کشور ایران وجود دارد، برگردیم. این مزیت برخورداری از آفتاب شدید و روزهای آفتابی بسیار زیاد است. بحران انرژی کشور را به سمت استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی حرکت داده است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: در بازه زمانی سال‌های گذشته راجع به سرمایه، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار، بدسلیقگی‌هایی شده و همین امر باعث شده به این شرایط بد ناترازی برسیم. باید فضایی فراهم شود که سرمایه‌گذاران به این حوزه ورود کنند و سیاستگذار نیز باید فضا را به گونه‌ای آماده کند که سرمایه‌ها جذب شوند.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه پول و سرمایه هم باهوش و هم ترسو است، تصریح کرد: استفاده درست از بخش خصوصی به ویژه ظرفیت سرمایه‌گذاران بسیار ضروری است و در این راستا باید تمامی تلاش‌ها در جذب سرمایه‌گذاران به کار گرفته شود. فضا باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های سرمایه‌دار درست به وی برگردد.

وی قدردانی از سرمایه‌گذاران را بسیار ضروری دانست و بیان داشت: پاسداشت افرادی که سرمایه‌های خود را در کشور نگه می‌دارند و هزینه می‌کنند و به ارتقاء زندگی مردم کمک می‌کنند، بسیار اهمیت دارد. به طور قطع سرمایه افرادی که در زمینه کمک به آبادی شهر و رفاه جامعه هزینه می‌کنند، افزون‌تر می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که بحران انرژی مسئولان را شرمنده مردم کرده است، تأکید کرد: موضوع انرژی جزء موضوعاتی است که مسئولان را جلوی اقشار مختلف مردم، صنعتگر، اصناف و سایر قشرها سرافکنده کرده و برای مسئولان هیچ چیزی به جز شرمندگی باقی نگذاشته است.

مهاجرانی ابراز داشت: در استان مرکزی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد و توسعه انرژی خورشیدی تدابیر خوبی اندیشیده شده و اقدامات بسیاری نیز اجرایی شده است که جای تقدیر دارد. با تلاش و پشتکاری که در استان مرکزی در جریان است، این خطه به جایگاه اصلی خود در صنعت و تولید انرژی بازمی‌گردد.

وی اضافه کرد: موضوع مازوت‌سوزی که مردم استان مرکزی را به شدت آزار می‌دهد، با ایجاد و توسعه انرژی خورشیدی کاهش می‌یابد. در پاییز سال گذشته به‌رغم میل و خواست رئیس‌جمهوری مجبور به مازوت‌سوزی در نیروگاه حرارتی شازند شدیم. رئیس‌جمهور بسیار زیاد پیگیر قطع مازوت‌سوزی در این نیروگاه بودند، اما چاره‌ای نبود.

بروکراسی‌های پیچیده مانع از ورود سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی می‌شود

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس نیز در این مراسم گفت: وجود معوقات و بروکراسی‌های پیچیده، مانع از ورود سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی می‌شود. در این راستا دولت و نهادهای مربوطه باید با همکاری بخش خصوصی، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند تا بتوانیم رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنیم.

ولی‌اله بیاتی افزود: سرمایه‌گذاران تمایل دارند پروژه‌های خود را به سرعت اجرایی کنند و از این رو حمایت‌های دولت باید به طور قابل توجهی گسترش یابد. سرمایه‌گذار در پی محیطی شفاف و مؤثر است که بتواند بدون موانع دست و پاگیر، به راحتی فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش ببرد و ما باید این شرایط را برای او فراهم کنیم.

وی ادامه داد: برای رونق تولید و تحقق اهداف اقتصادی، لازم است موانع پیش روی سرمایه‌گذاران برداشته شود و فرایند جذب سرمایه‌گذار در کشور به طور قابل توجهی آسان‌تر گردد. برخی از قوانین و بخشنامه‌ها باعث شده تا سرعت جذب سرمایه‌گذاری کند شود. در این راستا نیاز است یک ستاد و قرارگاه ویژه تشکیل شود.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس اظهار داشت: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تسهیل فرایندها، می‌توانیم اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شویم. حمایت از سرمایه‌گذاران نه تنها به نفع آنهاست، بلکه بر روند توسعه ملی نیز تأثیرات مثبت خواهد داشت.

بیاتی نسبت به محروم بودن شهرستان تفرش ناخرسندی خود را ابراز داشته و تصریح کرد: شهرستان تفرش با توجه به اینکه زادگاه 22 پدر علوم مختلف و 500 نخبه و دانشمند است و تاکنون خدمات زیادی به کشور داشته، اما از حداقل‌ها محروم است. این شهر باید بیش از پیش در زمینه گردشگری در کشور معرفی شود.

استان مرکزی بهترین شرایط کشور را در حوزه انرژی خورشیدی دارد

استاندار مرکزی نیز در این مراسم گفت: شرایط ویژه این استان در زمینه تابش نور خورشید، مدت زمان و سایر موارد مورد نیاز باعث شده تا سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در این منطقه برای سرمایه‌گذاران مطمئن باشد. این استان بالاترین بازدهی و بهترین شرایط کشور را در حوزه انرژی خورشیدی دارد.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: عدم تأمین انرژی باید جبران شود و استان مرکزی برنامه‌ریزی جدی، ایده‌آل و سختگیرانه‌ای ترسیم کرده و تاکنون با توفیقات خوبی همراه است. برنامه برای ایجاد و توسعه انرژی خورشیدی در تمام شهرستان‌های تابعه استان مرکزی، متناسب با نیاز هر منطقه و در 11 محور اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی در بسیاری از نیازهای کشور فراتر رفته و در حوزه انرژی خورشیدی نیز فراتر از نیازهای خود برنامه ترسیم کرده است. این استان با معضل آلودگی هوا همراه است و تنها راه برای کاهش آسیب‌های این حوزه و همچنین کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی، توجه به انرژی‌های خورشیدی است.

استاندار مرکزی به حجم نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد شده در کشور و این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 800 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور ایجاد شده که 213 مگاوات آن مربوط به استان مرکزی است. این استان از نظر میزان و رشد رتبه نخست را در این حوزه دارد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی تاکنون بزرگترین نیروگاه خورشیدی 140 مگاواتی کشور و همچنین بزرگترین عملیات اجرایی و واگذاری زمین در این حوزه را داشته است. یک نیروگاه 170 مگاواتی نیز به صورت کامل نصب شده و تنها نصب ترانس آن مانده که منتظر هستیم تا 40 روز دیگر از چین وارد شود.

وی بیان داشت: 85 درصد برق این استان در بخش تولیدی و 15 درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود. این در حالی است که مصرف برق خانگی در تهران 67 درصد است. مردم نسبت به ضرورت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی آگاه شدند و در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر خوب پای کار آمدند.

در این مراسم عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی آینده فلز سبز تفرش با پیش‌بینی 6000 میلیارد ریال اعتبار از محل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی با حضور سخنگوی دولت آغاز شده و کلنگ آن به زمین زده شد.

انتهای پیام/