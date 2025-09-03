کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت مانیا آذران آتی صادر شد

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: با پیگیری ویژه دادستان سرخرود و تلاش قاضی پرونده، کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت مانیا آذران آتی صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: پرونده ۱۱جلدی مذکور با ۱۰۲ شاکی از جمله پرونده های مهم حوزه قضایی سرخرود بوده و رسیدگی به آن مود توجه ویژه قرار داشته است.

پوریانی ادامه داد: در این راستا برای ۱۲ نفر از افرادی که با تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق شناسایی ۷ قطعه از املاک بخش سرخرود به مساحت بیش از ۱۰ هکتار نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می کردند، قرار جلب به دادرسی صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: متهمین با شناسایی املاکی که مالکین این زمین ها بومی منطقه نبوده و مدت زیادی به املاک خود مراجعه نکرده بودند، نسبت به جعل مبایعه نامه و فروش املاک مذکور اقدام می کردند.

پوریانی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده و انجام استعلامات لازم و همچنین اخذ نظریه کارشناسی با تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده جهت طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

