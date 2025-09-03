در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
محدودیت تردد در آزادراه تهران–شمال تا شنبه/ ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه کرج_قزوین
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز از ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال تا صبح شنبه ۱۵ شهریور خبر داد و آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان را تشریح کرد.
علی زندیفر، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد: امروز ۱۲ شهریور، تردد از آزادراه تهران–شمال در محدوده شهرستانک تا انتهای آزادراه تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ممنوع خواهد بود.
وی در تشریح وضعیت ترافیکی جادههای استان گفت: در حال حاضر، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل شهرستانک تا نسا و محدوده گچسر سنگین است. همچنین ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل گلشهر تا کمالشهر سنگین گزارش شده و در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده حسینآباد مهرشهر نیمهسنگین و از پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.
زندیفر با عنوان اینکه پدیده جوی خاصی در استان گزارش نشده، افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان نیز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز در پایان تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند.