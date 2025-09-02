فصل برداشت سیب در فارس آغاز شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برداشت سیب درختی در سطحی بالغبر ١٩ هزار و ٨٠٠ هکتار از باغهای این استان خبر داد و گفت: استان فارس با تولید قریب به ٣۵٧ هزارتن حائز رتبه سوم کشور است.
به گزارش ایلنا، مجتبی دهقانپور تصریح کرد: برداشت ارقام تابستانه و پاییزه از مردادماه آغاز شده است و تا آبان ماه ادامهدارد.
به گفته وی؛ عمده ارقام سیب تولیدی استان فارس شامل گلاب تابستانه، گالا، فوجی، گرانی اسمیت و زرد و قرمز لبنانی است.
دهقانپور افزود: برداشت ارقام بهاره سیب شامل ترش مصری و گلاب در شهرستانهای خفر و فیروزآباد از نیمهاردیبهشت ماه آغاز شد و به مدت یک ماه ادامه داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین باغهای سیب استان فارس در شهرستانهای سپیدان، اقلید، شیراز، مرودشت وآباده قراردارد، اظهار کرد: شهرستان سپیدان با تولید ٤٣ درصد از سیب استان فارس دارای رتبه اول استانی است.
دهقانپور اضافه کرد: میانگین تولید محصول سیب در استان فارس ١٨ تن در هکتار است درحالیکه میانگین کشوری ٧/١٦ تن در هکتار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: سیب تولید این استان به علت شرایط اقلیمی خاصِ مناطق تولید، طعم و عطر مطلوب و کیفیت بالایی دارد که علاوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از محصول نیز به سایر استانها و حتی بازارهای خارجی صادر میشود.