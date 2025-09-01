ریزش چاه جان کشاورز صحنه ای را گرفت

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، شامگاه دوشنبه اعلام کرد: یک کشاورز میانسال در حوالی روستای «میرعزیزی» شهرستان صحنه، هنگام حفر چاه در زمین کشاورزی، زیر آوار خاک گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

وی در تشریح جزئیات حادثه افزود: «با توجه به حجم بالای آوار، نیروهای آتش‌نشانی کرمانشاه همراه با اهالی محلی بلافاصله عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند. پس از حدود ۱۵ دقیقه، پیکر کشاورز پیدا شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات و کمبود اکسیژن، جان خود را از دست داده بود.»

حیدری ضمن هشدار به کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: «بی‌توجهی به اصول ایمنی هنگام حفر چاه، به‌ویژه در شرایط کم‌آبی و فرونشست‌های اخیر، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. رعایت نکات ایمنی و احتیاط در این مواقع اهمیت بسیار زیادی دارد.»

این حادثه تلخ بار دیگر یادآور ضرورت آموزش ایمنی و توجه به مخاطرات طبیعی در مناطق کشاورزی است، جایی که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی منجر شود.

