ریزش چاه جان کشاورز صحنه ای را گرفت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: کشاورزی از اهالی یکی از روستاهای شهرستان صحنه هنگام حفر چاه در زمین کشاورزی خود براثر ریزش دیواره های چاه جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، شامگاه دوشنبه اعلام کرد: یک کشاورز میانسال در حوالی روستای «میرعزیزی» شهرستان صحنه، هنگام حفر چاه در زمین کشاورزی، زیر آوار خاک گرفتار شد و جان خود را از دست داد.
وی در تشریح جزئیات حادثه افزود: «با توجه به حجم بالای آوار، نیروهای آتشنشانی کرمانشاه همراه با اهالی محلی بلافاصله عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند. پس از حدود ۱۵ دقیقه، پیکر کشاورز پیدا شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات و کمبود اکسیژن، جان خود را از دست داده بود.»
حیدری ضمن هشدار به کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: «بیتوجهی به اصول ایمنی هنگام حفر چاه، بهویژه در شرایط کمآبی و فرونشستهای اخیر، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد. رعایت نکات ایمنی و احتیاط در این مواقع اهمیت بسیار زیادی دارد.»
این حادثه تلخ بار دیگر یادآور ضرورت آموزش ایمنی و توجه به مخاطرات طبیعی در مناطق کشاورزی است، جایی که کوچکترین غفلت میتواند به فاجعهای انسانی منجر شود.