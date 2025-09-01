خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ریزش چاه جان کشاورز صحنه ای را گرفت

ریزش چاه جان کشاورز صحنه ای را گرفت
کد خبر : 1680817
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: کشاورزی از اهالی یکی از روستاهای شهرستان صحنه هنگام حفر چاه در زمین کشاورزی خود براثر ریزش دیواره های چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، شامگاه دوشنبه اعلام کرد: یک کشاورز میانسال در حوالی روستای «میرعزیزی» شهرستان صحنه، هنگام حفر چاه در زمین کشاورزی، زیر آوار خاک گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

وی در تشریح جزئیات حادثه افزود: «با توجه به حجم بالای آوار، نیروهای آتش‌نشانی کرمانشاه همراه با اهالی محلی بلافاصله عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند. پس از حدود ۱۵ دقیقه، پیکر کشاورز پیدا شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات و کمبود اکسیژن، جان خود را از دست داده بود.»

حیدری ضمن هشدار به کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: «بی‌توجهی به اصول ایمنی هنگام حفر چاه، به‌ویژه در شرایط کم‌آبی و فرونشست‌های اخیر، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. رعایت نکات ایمنی و احتیاط در این مواقع اهمیت بسیار زیادی دارد.»

این حادثه تلخ بار دیگر یادآور ضرورت آموزش ایمنی و توجه به مخاطرات طبیعی در مناطق کشاورزی است، جایی که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر