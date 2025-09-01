خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس خبرداد؛

هلاکت شرور مسلح سابقه‌دار در شهرستان کوه چنار

هلاکت شرور مسلح سابقه‌دار در شهرستان کوه چنار
کد خبر : 1680703
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس از هلاکت یک شرور مسلح با ۱۳ فقره سابقه کیفری در شهرستان کوه چنار خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی تحرکات یک شرور مسلح به نام « س- د» ایجاد ناامنی و اخلال در نظم و امنیت عمومی شهرستان کوه چنار، تیم ویژه ای  از ماموران زبده  انتظامی استان با اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه وی را در کوه های صعب العبور این شهرستان شناسایی و برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

در ادامه شرور مسلح ضمن بی توجهی  به اخطارهای مامورین مبنی بر تسلیم شدن  به طرف کارکنان پلیس تیراندازی کرده که در تیراندازی متقابل، این فرد شرور مسلح به هلاکت رسید و یک قبضه اسلحه و مقداری مهمات از مخفیگاه وی کشف شد.

در سوابق این شرور مسلح متواری، ۱۳ فقره سابقه کیفری از جمله قتل، سرقت مسلحانه، ایجاد درگیری، مجروح کردن مردم و ... دیده می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر