ریختن لاشه‌ مرغ‌های تلف‌شده در کانال کشاورزی هفت تپه + فیلم

لاشه‌ مرغ‌های تلف‌شده از یک واحد مرغداری در مسیر هفت‌تپه به کانال کشاورزی نزدیک روستای شویع عتیج ریخته شده و سپس وارد رودخانه شاوور شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این اقدام که به گفته یک دوستدار محیط‌زیست استان با فیلم‌برداری مستند شده، نگرانی‌هایی در خصوص آلودگی‌های زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی ایجاد کرده است.

این فعال محیط زیست اعلام کرده است به حرمت افراد، از انتشار چهره و برخی گفتگوها خودداری کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوش در گفت‌وگویی کوتاه با ایلنا خوزستان ضمن تایید این خبر، اظهار کرد: موضوع در حال بررسی کارشناسی است و نتایج پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

این در حالی است که تاکنون پاسخی روشن از سوی اداره دامپزشکی شوش درباره علت تلفات مرغ‌ها ارائه نشده است.

