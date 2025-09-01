به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این اقدام که به گفته یک دوستدار محیط‌زیست استان با فیلم‌برداری مستند شده، نگرانی‌هایی در خصوص آلودگی‌های زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی ایجاد کرده است.

این فعال محیط زیست اعلام کرده است به حرمت افراد، از انتشار چهره و برخی گفتگوها خودداری کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوش در گفت‌وگویی کوتاه با ایلنا خوزستان ضمن تایید این خبر، اظهار کرد: موضوع در حال بررسی کارشناسی است و نتایج پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

این در حالی است که تاکنون پاسخی روشن از سوی اداره دامپزشکی شوش درباره علت تلفات مرغ‌ها ارائه نشده است.

