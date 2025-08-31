فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛
دزدان بلوار چمران با ٣٣ فقره سرقت روانه زندان شدند
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق و همدستش خبر داد که اقدام به ٣٣ فقره سرقت درون خودرو کرده بودند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت درون خودرو در بلوار چمران شیراز و باتوجهبه اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ١۵ قصرالدشت تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند ٢ نفر سارق را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهمین در بازجویی اولیه به ٣٣ فقره سرقت درون خودرو در اطراف بلوار چمران اقرار کردند و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقداری اموال مسروقه ازجمله ضبط و باند، لاستیک، آچار، باطری، قاب کیلومتر، شمع، موتور جوش و... کشف شد.