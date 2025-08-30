خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در بیمارستان شهید بهشتی بابل مهار شد
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی بابل اعلام کرد که آتش‌سوزی در بیمارستان شهید بهشتی این شهر که از تاسیسات این مرکز درمانی آغاز شده بود، با حضور ۲۰ آتش‌نشان مهار شد.

به گزارش ایلنا، مهدی اکبری، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی بابل، گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر آتش‌سوزی در بیمارستان شهید بهشتی بابل، تیم‌های آتش‌نشانی از ایستگاه‌های ۱ و ۲ به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه اتاق عمل و بخش بستری بیماران در طبقه همکف بیمارستان قرار داشت، تیم آتش‌نشانی به سرعت اقدام به انتقال بیماران به بخش‌های ایمن‌تر بیمارستان کردند.

اکبری توضیح داد: ۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه یک خودروی حمل آب برای مهار آتش به محل اعزام شدند. تلاش اصلی ما این بود که آتش به سایر بخش‌های بیمارستان سرایت نکند.

وی در ادامه گفت: با همکاری ۲۰ آتش‌نشان، آتش به طور کامل مهار شد و فرایند تخلیه دود از بخش‌های مختلف بیمارستان به سرعت انجام گردید.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی بابل تصریح کرد: خوشبختانه این آتش‌سوزی هیچ‌گونه مصدومی نداشت.

