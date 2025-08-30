در پنج ماهه سال جاری انجام شد؛
پرداخت بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان البرز در پنج ماهه نخست سال
مدیرکل کمیته امداد استان البرز از پرداخت بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان البرز در پنج ماهه نخست سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا البرزی اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 1950 فقره وام قرضالحسنه به ارزش ۵۸۰ میلیارد ریال به مددجویان و نیازمندان این استان پرداخت شد که حدود ۴۰۰ فقره آن از محل منابع طرح «قرض ماندگار» تأمین گردید.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در راستای سیاست توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۱۹۵۰ فقره وام قرضالحسنه به ارزش ۵۸۰ میلیارد ریال در اختیار مددجویان و اقشار نیازمند قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع این تسهیلات، حدود ۴۰۰ فقره وام با استفاده از منابع طرح قرض ماندگار پرداخت شده است. این طرح به دلیل ماهیت چرخهای خود، امکان استمرار خدمترسانی به خانوادههای نیازمند را فراهم میکند و نقش مؤثری در تقویت توان اقتصادی آنان دارد.
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به تنوع حوزههای حمایتی کمیته امداد خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداختشده در زمینههای اشتغال، درمان، مسکن، ازدواج و رفع نیازهای ضروری اختصاص یافته و کمک مؤثری برای ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای محروم محسوب میشود.
البرزی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه حمایتهای مالی، اظهار کرد: پرداخت این وامها از محل منابع صندوق امداد ولایت و همراهی خیرین و استفاده از طرحهای نوآورانه همچون «قرض ماندگار» انجام شده و یکی از اصلیترین ابزارهای این نهاد برای تحقق استقلال اقتصادی و توانمندسازی مددجویان است.