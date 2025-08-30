پرداخت بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان البرز در پنج ماهه نخست سال

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا البرزی اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 1950 فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش ۵۸۰ میلیارد ریال به مددجویان و نیازمندان این استان پرداخت شد که حدود ۴۰۰ فقره آن از محل منابع طرح «قرض ماندگار» تأمین گردید.

وی افزود: از مجموع این تسهیلات، حدود ۴۰۰ فقره وام با استفاده از منابع طرح قرض ماندگار پرداخت شده است. این طرح به دلیل ماهیت چرخه‌ای خود، امکان استمرار خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در تقویت توان اقتصادی آنان دارد.

مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به تنوع حوزه‌های حمایتی کمیته امداد خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت‌شده در زمینه‌های اشتغال، درمان، مسکن، ازدواج و رفع نیازهای ضروری اختصاص یافته و کمک مؤثری برای ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های محروم محسوب می‌شود.

البرزی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه حمایت‌های مالی، اظهار کرد: پرداخت این وام‌ها از محل منابع صندوق امداد ولایت و همراهی خیرین و استفاده از طرح‌های نوآورانه همچون «قرض ماندگار» انجام شده و یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این نهاد برای تحقق استقلال اقتصادی و توانمندسازی مددجویان است.

