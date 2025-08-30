به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سعید محمودی در این خصوص افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۷ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر هم در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۸ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس و بیماران قلبی و عروقی است.

وی با بیان این که کیفیت هوای مناطق «ساختمان، وحدت، خیام جنوبی و شهید مفتح» در شرایط «بسیار ناسالم» آلودگی قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۹ منطقه دیگر در شرایط «ناسالم» است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

محمودی با تاکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی، از شهروندان مشهدی خواست تا با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

