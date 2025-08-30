خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اآلودگی هوای مشهد به دلیل افزایش حجم آلاینده‌ها

اآلودگی هوای مشهد به دلیل افزایش حجم آلاینده‌ها
کد خبر : 1679752
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز در هشتمین روز ماه پایانی تابستان ۱۴۰۴، با افزایش حجم آلاینده‌ گرد و غبار در شرایط « ناسالم» برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سعید محمودی در این خصوص افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۷ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر هم در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۸ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس و بیماران قلبی و عروقی است.

وی با بیان این که کیفیت هوای مناطق «ساختمان، وحدت، خیام جنوبی و شهید مفتح» در شرایط «بسیار ناسالم» آلودگی قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۹ منطقه دیگر در شرایط «ناسالم» است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

محمودی با تاکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی، از شهروندان مشهدی خواست تا با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش