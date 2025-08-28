به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در آیین افتتاح پروژه تعریض زیرگذر غفاری تاکستان گفت: مردم تاکستان مردمی نجیب، وفادار و پرتلاش هستند که نقش مهمی در پویایی اقتصاد کشور دارند و به‌ویژه در حوزه کشاورزی و تولید انگور، ظرفیت‌های بزرگی برای استان و کشور فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی این شهرستان افزود: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان در صورت راه‌اندازی می‌تواند به‌عنوان یک پایلوت مهم در حوزه صادرات نقش‌آفرین باشد؛ البته این پروژه مشکلاتی دارد که با استفاده از اختیاراتی که رئیس‌جمهور به استانداران و وزرا داده است، پیگیر رفع آنها هستیم.

نوذری بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان می‌تواند به یک نقطه استراتژیک در اقتصاد کشور تبدیل شود؛ چشم‌انداز ما این است که صنایع این منطقه صرفاً در مسیر صادرات فعالیت کنند؛ اقدامی بزرگ که در آینده جایگاه ویژه‌ای برای تاکستان در سطح ملی رقم خواهد زد.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: تاکستان به دلیل موقعیت ویژه در محورهای مواصلاتی، پروژه‌های متعددی در حوزه راه و راهداری دارد؛ بنابراین در سفر رییس جمهور برخی از پروژه‌ها از جمله محور تاکستان ـ رشت و نیز مسیر پیاده‌روی سلامت تاکستان در حوزه نشاط اجتماعی که از پروژه‌های مهم است مورد توجه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه جاده‌های روستایی با مشکلاتی مواجه هستیم و استان در رتبه 24 کشور قرار دارد؛ با این حال سیاستگذاری کرده‌ایم تا سالانه بین 70 تا 100 کیلومتر به طول جاده‌های روستایی استان افزوده شود که گام مهمی در توسعه متوازن مناطق روستایی خواهد بود.

نوذری تاکید کرد: برای حل مسائل استان هیچ راهی جز وفاق و همدلی نداریم و تنها با همکاری و هم‌افزایی می‌توان مسیر توسعه همه‌جانبه قزوین را دنبال کرد.

