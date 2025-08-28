به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در مراسم بهره‌برداری از کنارگذر امام علی شهر ساوه، افزود: بهره‌برداری از این کنارگذر به طول حدود 10 کیلومتر یکی از پروژه‌های مهم حوزه شهری برای کاهش ترافیک و ارتقای رضایتمندی مردم است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، از ورود وسایل نقلیه سنگین به شهر جلوگیری می‌شود. تسهیل در رفت و آمد، کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی از دیگر مزیت‌های احداث این کنارگذر است. به طور قطع اجرای این طرح مزایای زیادی برای شهروندان دارد.

