همزمان با هفته دولت انجام شد:

بهره‌برداری از کنارگذر امام علی شهر ساوه با حضور وزیر کشور

کنارگذر امام علی شهر ساوه همزمان با هفته دولت، با حضور وزیر کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در مراسم بهره‌برداری از کنارگذر امام علی شهر ساوه، افزود: بهره‌برداری از این کنارگذر به طول حدود 10 کیلومتر یکی از پروژه‌های مهم حوزه شهری برای کاهش ترافیک و ارتقای رضایتمندی مردم است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، از ورود وسایل نقلیه سنگین به شهر جلوگیری می‌شود. تسهیل در رفت و آمد، کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی از دیگر مزیت‌های احداث این کنارگذر است. به طور قطع اجرای این طرح مزایای زیادی برای شهروندان دارد.

