داوود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: این موضوع مخالف با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی است. در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود که بیت‌المال را در کشور جابجا می‌کنند، اما متأسفانه امروز اقدامات به جایی رسیده که با حق‌الناس چنین رفتاری را انجام می‌دهند. بانک رفاه کارگران پشتیبانی مالی غنی و قوی سازمان تأمین اجتماعی بود و واگذاری آن به بخش دولتی تحت هیچ عنوانی قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: امروز مشاهده می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی در حوزه پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به شدت مشکل دارد و با معضلاتی روبرو است. همانطور که مدیرعامل این سازمان عنوان کرده، در بازه زمانی ماه گذشته با 500 هزار میلیارد ریال قرض و با پرداخت 45 درصد یا 50 درصد و گاهاً حتی تا 60 درصد سود به بانک‌های دولتی، توانسته‌اند فرایندی را ایجاد کنند تا حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به حساب آنها واریز شود.

تأمین اجتماعی نتواند بانک رفاه را در اختیار بگیرد، ابرچالشی در کشور رخ خواهد داد

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: اگر چنانچه سازمان تأمین اجتماعی نتواند بانک رفاه کارگران را در اختیار بگیرد، قطع به یقین در آینده‌ای بسیار نزدیک ابرچالشی در کشور رخ خواهد داد.

میرزایی تصریح کرد: در این رابطه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم و خواهشمندیم به عنوان نماینده جامعه کارگری در بدنه دولت از حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دفاع کنند.

وی با تأکید بر اینکه چنین موضوعی اصلاً به صلاح کشور نیست، بیان داشت: در شرایطی که جامعه کارگری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران از یاران اصلی کشور و انقلاب هستند، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که در باریکه‌های اقتصادی و شرایط نامساعد معیشتی قرار بگیرند. در این راستا باید تدابیری اتخاذ شود تا حداقل این قشر را در تنگناهای معیشتی و اقتصادی قرار ندهند.

واحدهای تولیدی و صنعتی نمی‌توانند حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت کنند

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تأکید کرد: امروز واحدهای تولیدی و صنعتی و کارخانه‌ها به دلیل مشکلات زیادی که با آن مواجه هستند، نمی‌توانند حق بیمه‌های کارگران خود را به موقع پرداخت کنند و در این راستا با مراجعه به استانداری‌ها و کمیته‌های ستاد تحصیل مجوز می‌گیرند تا حق بیمه کارگران اقساطی پرداخت کنند. با این وضعیت هنگامی که درآمد سازمان تأمین اجتماعی کفاف پرداخت حقوق بازنشستگان را ندهد، مطمئناً مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.

میرزایی ابراز داشت: متأسفانه امروز جامعه کارگری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در مظلومیت کامل به سر می‌برند. این قشر به دلیل نداشتن نماینده واقعی از جنس کارگران در مجلس که محل قانون‌گذاری است، از پیگیری بسیاری از مسائل در حوزه‌های فعالیتی و صنفی خود محروم هستند. جامعه کارگری بسیار ضربه‌های سنگینی را از مجلس و مجلس‌ها خورده است.

