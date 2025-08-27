خبرگزاری کار ایران
قائم پناه:

چابهار به‌زودی به کریدور بین‌المللی ریلی متصل می‌شود

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از پیگیری جدی دولت برای تکمیل راه‌آهن چابهار و اتصال آن به شبکه ریلی کشور خبر داد و گفت: این مسیر ریلی به‌زودی به کریدورهای بین‌المللی متصل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از کریدور شمال - جنوب در چابهار با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن چابهار، اظهار کرد: اتصال این مسیر به شبکه ریلی کشور، زمینه‌ساز تشکیل یک کریدور بین‌المللی خواهد شد.

وی افزود: این مسیر می‌تواند کالاهای اساسی را از بندر چابهار به شمال کشور و از آنجا به قفقاز، روسیه و اروپا منتقل و نقش ایران را در تجارت منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره بر پیگیری مستمر دولت، ادامه داد: گزارش‌های ماهانه از روند پروژه‌ها دریافت می‌شود اما بازدیدهای میدانی برای ارزیابی دقیق پیشرفت کار ضروری است.

وی تصریح کرد: چابهار نباید تنها به زاهدان یا مشهد محدود شود بلکه هدف نهایی، اتصال به مرزهای شمال شرقی و کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان و نیز توسعه پیوندهای اقتصادی با اروپا و آسیای مرکزی است.

قائم پناه از تلاش‌های پیمانکاران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و سایر فعالان پروژه قدردانی کرد و هدف اصلی این سفر را بررسی میدانی، ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تقویت روحیه عوامل اجرایی دانست.

وی ادامه داد: امیدواریم براساس زمان‌بندی تعیین‌شده، پروژه‌ها به سرانجام برسند و چابهار به‌عنوان بندری راهبردی، به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور متصل شود.

