فرمانده انتظامی آوج خبر داد؛

توقیف نیسان با 2 تن بار چوب قاچاق در آبگرم
فرمانده انتظامی شهرستان آوج از توقیف یک دستگاه خودرو وانت نیسان و کشف 2 تن چوب قاچاق در شهر آبگرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ محمد صفری در تشریح این خبر گفت: مأموران یگان امداد شهرستان آوج به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل چوب که در سطح حوزه استحفاظی شهر " آبگرم" درحال تردد بود، مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مورد نظر 2 تن چوب قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج بابیان اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش ریالی چوب های مکشوفه بالغ بر  400 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد:متهم به همراه خودرو توقیفی و کالای قاچاق برای سیر مراحل به مرجع قضایی معرفی شد.

